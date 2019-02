El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, anunció hoy la renuncia del presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Rafael Batista.

“Rafael Batista dimitió a la presidencia de WIPR por razones personales. La renuncia es efectiva el próximo 28 de febrero. Agradecemos el trabajo realizado durante estos años y le deseamos éxito en sus próximas encomiendas”, dijo Llerandi Cruz al confirmar la renuncia mediante declaraciones escritas.

El secretario informó que próximamente se estará anunciando quién ocupará la presidencia de la corporación pública.

En entrevista radial esta mañana en Radio Isla 1320, Llerandi indicó que el jueves sostuvo una reunión con Batista en la que el presidente de la corporación pública le indicó que un "asunto de salud de un familiar cercano" le obligaba a plantearse si debía continuar en el puesto.

Batista ha estado en el centro de varias controversias en las pasadas semanas relacionadas a la otorgación de un contrato a un alegado asesor suyo sin cumplir con los parámetros de la corporación pública, así como por una demanda que presentaron 17 actores del Taller Dramático Radio AM, que habían sido cesanteados de sus puestos.

"Él nos ha expresado sobre una situación en particular, personal, que en los próximos días probablemente estemos anunciando", afirmó Llerandi a preguntas del periodista Rafael Lenin López.

Cuando se le preguntó directamente al secretario de la Gobernación si Batista presentaría su renuncia, señaló que no quería adelantar ninguna información, pero dejó abierta la puerta a la salida del miembro del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló, lo que se concretó horas más tarde.

"Hubo una reunión en la que él nos planteo unos asuntos personales que incluye un asunto de salud de un familiar muy cercano y, próximamente, le estamos dando su espacio para que pueda entonces hacerse algún anuncio sobre el particular", expresó Llerandi.

En la entrevista, Llerandi dijo que como parte de la reunión se conversó sobre la difícil situación fiscal de WIPR, que ha sido señalada públicamente por la Junta de Supervisión Fiscal, ente que recomendó que sea privatizada.

Por su parte, el presidente del Colegio de Actores de Puerto Rico, José Martínez, indicó que "durante todo el proceso de lucha por el Taller Radial AM, el doctor Batista demostró insensibilidad hacia los artistas y un liderato falto de palabra. En varias ocasiones hizo promesas que luego no cumplió o cumplió a medias. Se percibía un mal asesoramiento. ¿Cómo es posible que haya dejado en la calle a los artistas del Taller Dramático justo después del huracán? Mostraba una proyección en los medios de cercanía al pueblo y sensibilidad obrera, decía favorecer a las comunidades, a sus artistas, pero la realidad es que su gerencia estuvo encaminada hacia la exclusión, hacia la calumnia y a no rendir cuentas. Todavía queda mucho por aclarar, se va sin explicar el uso de 400 mil dólares del Taller Dramático del año fiscal 2016-2017 y luego un sobrante de más de 100 mil dólares del 2017-2018, que no fueron usados para dar trabajo a estos actores según la Ley 146-2011. Por último, me parece escandaloso que usara la calumnia para atacar a los artistas, insinuando que eran los causantes de la caída del contrato de doblaje con la empresa coreana. Acusación que luego, su vicepresidente de radio aceptó que fue un error. Faltó rigurosidad y orden".

Las emisoras de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico fueron inauguradas en 1949 y 1958, respectivamente. desde mediados de la década del 90, la estación opera con fondos del gobierno local, federal y con otras partidas.

Durante la época de Jorge Inserni, nombrado por el gobernador Pedro Rosselló, WIPR vio un incremento en su presupuesto llegando a obtener $25.5 millones durante el año fiscal 1996-1997. En este periodo, aumentó considerablemente la programación, llegándose a producir unos 35 programas locales.