El período de cuarentena establecido en muchos lugares del mundo para evitar la propagación del COVID-19 se ha convertido en el momento ideal para conectar -en línea- con amigos y familiares que se encuentran en la distancia. Así lo evidenció anoche el actor y productor de cine estadounidense Will Smith, quien reunió al elenco de la serie de televisión “Fresh Prince of Bel-Air” en su programa de Snapchat “Will From Home”.

El espacio que el también rapero conduce todos los lunes, miércoles y viernes desde su casa contó con la participación de Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Aunt Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey), su familia en la que ha sido catalogada como una de las series más populares en la década de los 90.

El gran ausente fue James Avery, quien interpretaba al patricarca de la familia (el tío Phil). El actor murió de complicaciones durante una cirugía en el corazón en 2013.

Durante el programa en el que los artistas no pararon de reír y mostrar su entusiasmo, Smith y sus compañeros conversaron sobre cómo viven el confinamiento y aprovecharon el reencuentro para conmemorar algunos de los momentos más trascendentales de la serie que se transmitió entre 1990 y 1996.

"Siempre es increíble pasar una tarde con mi familia de ‘Fresh Prince’. Deseando que James Avery estuviera todavía con nosotros para que esta reunión fuera completa", escribió Ribeiro en Instagram.

“Will From Home” estrenó el pasado mes de marzo. Desde entonces, el programa ha contado con la presencia de otros integrantes de la industria del cine como la actriz Tyra Banks y su hijo, Jaden Smith.