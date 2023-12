El autocuidado o “self-care” diario no es una tendencia, sino una necesidad cuando vives con una agenda ajetreada y muchas obligaciones. El trabajo, la familia, el hogar y los dilemas personales pueden provocar mucho estrés, especialmente si uno siente que ‘todo le cae encima’ a la vez, como solemos expresar los boricuas.

Muchas veces, un escape momentáneo de la realidad del día es la respuesta, ya sea mediante el uso de artículos personales como jabones, velas y cremas, o de aparatos que ayuden a aliviar los dolores musculares.

Para la Navidad, regala menos estrés y más autocompasión con esta lista de productos para el self-care de un ser querido que necesita de más momentos de relajación en su cotidianidad.

PUBLICIDAD

“Sueña en grande” Set de Candid Society (Suministrada)

La reconocida marca puertorriqueña, que promueve el bienestar mental, trae un conjunto de productos que incluye una libreta grande, un lanyard, un pin, un marcador de libro, un totebag y un sticker premium en este paquete con el mensaje “Sueña en grande”. Si es tu primera vez ordenando en la página, podrás obtener un 10% de descuento. Explora sus demás productos en la página web.

Precio: $55.00

___________________________

Therabox “Tropics” Box (Therabox )

Esta caja de Therabox, valorada por más de $145, incluye productos de tratamientos para el cabello, para la piel, los pies, serums y faciales para la cara, entre otros artículos para el cuidado personal. ¡Inspira a regalar un spa casero!

Precio: $49.99

___________________________

Blissy Silk Pillowcase (Captura)

Después de dormir con una funda de almohada de seda no querrás volver atrás. Esta tela ayuda a mantener el cabello libre de “frizz” y al no absolver como lo haría una tela de algodón, ayuda a que la persona pueda beneficiarse más de los tratamientos faciales que se ponen antes de dormir. También ofrecen un efecto refrescante en épocas de calor. Las fundas de almohada de seda Blissy están hechas a mano y elaboradas con seda de morera 100% pura.

Precio: $58.89

___________________________

Inciensos aromáticos de The Healing Traveler (The Healing Traveler)

Escoge entre una variedad de incencios aromáticos para el hogar con una marca local con tienda online en Etsy. THT utiliza mayormente palo santo para infusionarlo con otros aromatizantes como la lavanda, la rosa, la camomila, entre otras especias, que ayudan a manejar las energías y brindar relajación.

Precio: Entre $8.00 a $30.00

___________________________

Un abrigo inspirador de You Are Enough, Co. (You Are Enough, Co.)

La marca You Are Enough ofrece una amplia variedad de ropa con mensajes positivos que aluden a la importancia de la salud mental y combatir el estigma. Regala un hoodie chulo con el mensaje de “You Are Enough” (Tú eres suficiente) a una persona especial que guste estar a la moda y calientito mientras soplan los aires frescos de la época navideña.

PUBLICIDAD

Precio: $44.00

___________________________

Kit de afeitadora para cara y cuerpo marca Remington (Remington)

Este set para el cuidado personal de Remington tiene un precio económico comparado con otros kits, ofreciendo más por menos. El aparato tiene nueve aditamentos para customizar el recorte o afeitada del vello facial o del cuerpo al gusto. Además, tiene una vida de batería de hasta 70 minutos.

Precio: $30.09

___________________________

Este producto de la marca local Menjunje, en Santurce, combina varios ingredientes como escutelaria, manzanilla, bálsamo de limón (melisa) y espino blanco para dar soporte para ayudar a aliviar síntomas de ansiedad, ayuda a liberar estrés y puede promover el sueño.

__________________________

Jabones aromáticos para hombres de Dr. Squatch (Dr. Squatch )

La reconocida marca de cuidado personal para hombres Dr. Squatch ofrece un paquete con sus 11 jabones artesanales con sus fragancias originales. Regala este “bundle” a un caballero especial que guste siempre estar oloroso, fresco y asicala’o.

Precio: $69.95

___________________________

Un diario hecho para ser quemado por Penguin Random House (Penguin Random House)

Así como lo lee, la libreta “Burn After Writing” está diseñada para promover la autoreflexión por medio de preguntas y ejercicios que invitan a la instrospección personal. Es tremendo regalo para aquellos que prefieren expresar sus pensamientos más íntimos consigo mismo. Y luego de los desahogos, podrá guardar, esconder o quemar el diario.

Precio: $14.00

___________________________

Pistola de presión para masajes de Sonic (Sonic)

Si conoces a un atleta, un aficionado al CrossFit o a alguien que padece de dolor muscular crónico, esta es una buena opción para obsequiar esta Navidad. La pistola de presión de Sonic tiene cinco módulos de vibración de alta intensidad e incluye ocho aditamentos para un masaje necesario y placentero. La máquina es recargable con hasta seis horas de uso continuo.

PUBLICIDAD

Precio: $59.99

___________________________

Un masajeador de cuello al estilo Shiatzu de Nekteck (Nekteck)

Si buscas un aparato de masaje más discreto y portátil como regalo, opta por el Shiatzu Neck and Back Massager de Nekteck. El dispositivo puede mejorar la tensión muscular con ocho módulos para amasar los músculos y tres velocidades diferentes para personalizar una presión aliviadora en el cuello, la espalda y las piernas. Además, puede intensificar el masaje con la configuración de calor de hasta 15 minutos automatizados.

Precio: $49.99

___________________________

Kit de spa (Captura Etsy / CONCREATEdecor)

Estos kits promete total relajación para una persona o para compartir con la pareja. Incluye una vela perfumada con fósforos, un bálsamo labial, un jabón artesanal, un aceite corporal perfumado, una crema corporal y un tubo de sal de baño. Puedes escoger diferentes opciones de aroma para el jabón: ron especiado, clavo de naranja y canela, vino caliente con especias, ámbar de cuero o cachemira de tabaco.

Precio: $53.10