Las mascotas son una parte esencial de la familia. No son solo adorables y peludos, si no que son seres amorosos, cariñosos y pueden ayudar con tareas físicas como contrarrestar el estrés. Por todas sus aportaciones, es razonable concluir que ellos también merecen un regalito para estas navidades.

Entre tantos productos para animales, hemos creado una lista de artículos que sirven como ideas divertidas y prácticas para obsequiar a tus perros y gatos favoritos. Haga clic en los enlaces para descubir más detalles sobre cada aparato.

Apoya un negocio local que se concentra en brindarle el mejor cariño y novedosos artículos para las mascotas. Nunca podrás equivocarte de regalo con una bandana festiva y que refleja la tradición puertorriqueña de la colección nueva de LICKco. Tienen una diversidad de colores, patrones y tamaños para animales pequeños, medianos y grandes.

Precio:$18.99 - $21.99

Coolin' Pet Pad (Captura)

Para los días calurosos, considera un cojín de enfriamiento antimicrobiano como regalo para una mascota que le guste estar en el exterior, en la playa, en el patio tomando el sol o dentro del hogar. El material es resistente a rasguños, mordidas y juegos bruscos. Considera este artículo para mantener al animal siempre refrescado.

Precio: $38.94 - $66.16

Este dispensador de alimento interactivo permite que puedas llenarlo de los “treats” favoritos del perro. Solo debe desenroscar el aparato y llenarlo de hasta 1.5 tazas de comida seca o golosinas perrunas. Al cerrarlo, el canino podrá disfrutar de su comida o merienda de forma saludable, controlada y entretenida mientras sacude su juguete. El producto tiene un material de alta calidad, resistente y es lavable.

Precio: $44.00 - $55.00

WYZE Cam v3 con visión nocturna en color (Captura)

A pesar de esta cámara de seguridad no ser específica para mascotas, hace todo lo que uno esperaría de ello. Además de ser un modelo económico, tiene una gran resolución a color para que puedas observar a tu mascota hasta en muebles de su mismo color de pelaje. Puede compartir acceso de los visuales con otros sin tener que repartir la contraseña de tu cuenta del WYZE App.

Precio: $30.99

Apollo Walker Pet Carrier Backpack (Captura)

El bulto cargador para mascotas sirve muy bien para gatos y perros pequeños. Tiene dos mangos que se abrochan en el pecho y otro broche en la cintura para mayor soporte. Además, las mallas permitan que el animal pueda observar su alrededor y la base es fuerte con una camita de lana para mayor comodidad. El interior incluye un clip para mantener a la mascota protegida si intenta salirse.

Precio: $31.98

Este juguete para gatos es interactivo, divertido y, lo mejor de todo, está relleno de catnip 100% orgánico. El renacuajo de peluche mide unas 6″ pulgadas de largo con cintas entretenidas en su cola. La rana muñeco está atada a una ancha cinta de tela que se estira para un juego de tira-y-afloja con un gato listo para juguetear.

Precio: $5.50

Hunger for Words Talking Pet Starter Set (Captura)

De seguro te has topado con alguno de estos videos virales en las redes sociales. Está en tendencia enseñarle a las mascotas a utilizar botones para comunicarse efectivamente con sus dueños y viceversa. El conjunto trae cuatro pulsadores con los que puede grabar un comando con su propia voz y una guía para comenzar con el entrenamiento para su mejor amigo peludo. Cada botón requiere dos baterías AAA. Este kit no incluye la alfombra para colocar los botones, si no que se vende por separado.

Precio: $17.59

Catstages Kitty Slow Feeder Cat Bowl (Captura)

Los gatos son mascotas que necesitan estimulación constante, especialmente a la hora de comer. Proporciónales un ejercicio mental y físico saludable con este alimentador lento. El plato utiliza un material de plástico resistente que es fácil de limpiar y aguantar hasta ¾ de taza de comida mojada o seca. También, ayuda a prevenir la mala digestión y el hinchamiento en el felino.

Precio: $7.14

Dog Clippers,Professional Dog Grooming Kit (Captura)

Este kit contiene todo lo que se necesita para poner a las mascotas “ready” para esas fotos navideñas y las decenas de videos que de seguro les tomamos durante todo el año. El aparato incluye dos cuchillas de 33 dientes, una para pelajes en todo el cuerpo y otra para el pelo alrededor de las patas, grupa, cara, oreja, barba y bigote. La carga de la batería recargable dura hasta 250 minutos de uso, se recarga fácilmente con conexión USB y su tecnología reduce el ruido a menos de 60db. El kit de herramientas, además, incluye cortauñas, un peine de acero, tijeras y hasta un bulto de almacenaje.

Precio: $35.99

Dispensador de agua marca MalsiPree (Captura)

Este dispensador de agua para mascotas está diseñado para no desperdiciar líquidos. Es compacto, liviano y útil para viajes o paseos por el parque. Es fácil de usar ya que solo se debe virar la botella horizontalmente y presionar el botón para vertir el agua en el recipiente integrado. Luego que el animal beba, puede revertir el agua presionando el botón nuevamente.

Precio: $14.38

Bedsure Orthopedic Dog Bed (Captura)

Este sofá ortopédico para perros medianos se resume en una palabra: comodidad. El foam de alta densidad ayuda a distribuir el peso uniformemente y le brinda apoyo a las articulaciones. El diseño del cojín provee mayor estabilidad y opciones al can para acomodarse. Está cubierto por una tela suave que abonará al descanso de la mascota.

Precio: $33.99