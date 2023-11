Cuando Janet, de 65 años, intentó las citas online por primera vez en febrero de este año, encontró que era “extraño y confuso”. El ex de su hijo, de 20 y pocos años, la ayudó a crear un perfil en Bumble, pero todas sus coincidencias iniciales se centraron en simplemente pasar tiempo juntos. “En la aplicación, puse ‘Algo casual’, porque no pensé que estuviera buscando una relación, pero no me di cuenta de lo que eso significaba en Bumble”, dice riendo.

Aprendió rápidamente a navegar por la aplicación, pero aún no estaba segura de lo que quería. Su matrimonio de casi 30 años terminó en divorcio y sus hijos ya eran adultos. “Simplemente ya no quería tener que cuidar de nadie más”, afirma.

En Estados Unidos, las citas entre personas mayores están en el centro de atención gracias al reality show “The Golden Bachelor”, que sigue a Gerry Turner, un viudo de 72 años, en su búsqueda de encontrar una pareja. El programa es un spin-off de “The Bachelor”, con solteros de 60 años o más.

Aunque es poco probable que los reality shows reflejen las experiencias típicas de personas mayores solteras, millones de ellas buscan el amor, y sus historias a menudo son pasadas por alto. Los que salen en citas en la vejez enfrentan todos los desafíos que enfrentan sus colegas más jóvenes, como el agotamiento, el “ghosting” y el “gaslighting”, pero muchos han descubierto que salir en citas puede ser infinitamente mejor cuando no tienes mucho que demostrar.

La narrativa predominante en torno al creciente número de personas mayores solteras tiende a centrarse en los riesgos del aislamiento y la soledad. Pero Sindy Oh, psicóloga clínica con licencia en Los Ángeles, dijo que quedó impresionada por lo diferente que puede ser el proceso de citas para sus clientes mayores, ya que tienen un sentido de identidad mucho más fuerte. “Han aceptado quiénes son y se están presentando tal como son”.

Sexo increíble

Aunque la introducción de Janet al mundo de las citas online no fue la mejor, hace cuatro meses coincidió con Mike, un electricista divorciado de 64 años. Ella reflexiona sobre cómo habría sido su experiencia con él si se hubieran conocido cuando tenían 20 años. “No creo que me hubiera sentido atraída por él, y no creo que él se hubiera sentido atraído por mí”, reflexiona y se describe a sí misma como una “chica de la ciudad” y a Mike como un “hombre del campo”.

Sin embargo, su relación se formó de manera fácil e instantánea. Cada vez que Janet hacía “match” con alguien, preguntaba qué música le gustaba al otro. Mike le contestó “Invisible”, de Trey Anastasio. Parecía una señal, ya que ella había estado pensando mucho en la invisibilidad de las mujeres mayores. Para el tercer encuentro, Janet condujo tres horas desde su casa donde vivía Mike para que pudieran pasar el fin de semana juntos. Han pasado casi todos los fines de semana juntos desde entonces, jugando a los dados y a las cartas, cocinando y teniendo lo que ella describe como “sexo increíble”.

Disparo de un cañón

David, de 61 años, describió la sensación de haber recibido “un disparo de cañón” cuando comenzó a salir después de que su matrimonio de 25 años terminara en divorcio. Dijo que encontró “la soledad de un matrimonio frío aún más solitaria que estar solo” y ahora está experimentando el poliamor y la no monogamia. Tuvo “corazonadas de estas cosas” durante su matrimonio en gran parte asexuado, pero nunca sintió que pudiera explorar esos aspectos de sí mismo. El hombre también describió la confianza que siente ahora como “una característica notable de las citas en la mediana edad”.

En tanto Kathy, de 64 años, dijo que se siente “más atrevida” ahora, en parte porque ya no siente la presión que sentía antes. Se divirtió con algunos de los hombres que conoció a través de sitios de citas, aunque ninguno de ellos fue una pareja a largo plazo. Un “hombre encantador” le preparó “las mejores sopas y desayunos”, mientras que otro la llevó a su condominio en Florida y le mostró “cómo divertirse de nuevo”. A Kathy le gustaría enamorarse de nuevo, pero también se “enamoró” de sí misma, como afirma, y se da cuenta de que es la única compañía que necesita. Va a la playa, pasa tiempo con amigos y planea inscribirse en un curso de vitrales. “Si tuviera que pasar el resto de mi vida sola, estaría bien. Amo mi vida”.

Paciencia

Salir después de los 60 no es un “lecho de rosas”. Varias personas entrevistadas mencionaron lo frustrante que es conocer a personas cuyos comportamientos tóxicos se han calcificado a lo largo de décadas. “Necesitamos mucha paciencia el uno con el otro para deshacernos de algunas de esas tonterías por las que hemos pasado”, comenta Kathy, quien dice que ha salido con hombres que resultaron ser mentirosos compulsivos o que ella sospechaba que tenían problemas con el alcohol. También menciona haber interactuado con hombres que claramente no se molestaron en leer su perfil y con otros que enviaron fotos desnudas.

Para Janet y Mike, abrirse el uno al otro les ha traído una felicidad sorprendente en esta etapa de sus vidas. Mike había estado saliendo durante 10 años antes de conocer a la Janet, y estaba saliendo de una fase particularmente difícil cuando conectaron. Su madre y su querido perro habían fallecido, acababa de terminar una relación de tres años y había perdido parte de sus ahorros debido a la volatilidad del mercado de valores, cuando se preparaba para jubilarse.

Ahora, la pareja está planeando la próxima etapa de sus vidas juntos, pensando en cómo quieren que sea la jubilación. Se sienten afortunados de haberse encontrado. “Desde ese primer mensaje que ella me envió”, dice él, “sentí que esto fue guiado y está fuera de nuestro control”.