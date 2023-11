Dicen que una persona preparada vale por dos y, cuando se trata de hacer arreglos legales sobre asuntos que podrían generar conflictos familiares, tomar decisiones a tiempo tiene un valor más grande aún.

Una de esas gestiones que se pueden hacer a cualquier edad, pero con más razón cuando se es adulto mayor, por las complicaciones de salud, es la declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico o directrices anticipadas.

¿De qué se trata? Es simplemente poner en blanco y negro los tratamientos médicos que usted quiere que le den o que no le den en caso de quedar incapacitado, en un estado en que no pueda expresarse, como es el caso de alguien que queda en estado vegetativo persistente. Una persona puede pedir que no se le intube o conecte a un ventilador o máquina que respira por el paciente, entre otros recursos médicos. La persona puede indicar qué tratamientos aceptaría y cuáles no.

Un ejemplo claro de cómo se usa ese recurso legal es el de personas que pertenecen a la denominación Testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre debido a sus creencias religiosas y usualmente hacen una declaración previa de voluntad para expresar su rechazo a ese tratamiento.

Es importante puntualizar que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ese documento se utiliza en caso de que la persona no pueda expresarse porque, si puede hacerlo, se respeta lo que indique.

“Hay que hacerlo cuando la persona tiene buena salud física y mental”, destaca la abogada Sheila Lee Rodríguez Martínez, subdirectora de la oficina de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) en Caguas. Esa organización realiza ese documento de forma gratuita, en todas sus oficinas, a las personas que cualifiquen según su situación socioeconómica.

“La constante es que, cada día, envejecemos y, cuando llegue el momento, lo importante es tener todo arreglado para que el cuidador pueda hacer su trabajo, que es un trabajo de amor. No hay una fila de gente para cuidar, generalmente, es un familiar”, agrega Rodríguez Martínez, al explicar el beneficio.

Destaca que el documento de previa voluntad sobre tratamiento médico no solo logra que se cumplan los deseos de la persona, sino que libera a los cuidadores y familiares de tomar decisiones difíciles e incómodas en un momento difícil, que muchas veces genera confusión y puede provocar conflictos por las opiniones encontradas. Por ello, contar con esa declaración también es una ayuda y un alivio para cuidadores y familiares.

Tanto Rodríguez Martínez como el abogado Alexis Sánchez, gerente del Proyecto de Ayuda Legal en Casos de Ejecuciones de Hipotecas de SLPR, insisten en que, realmente, todas las personas deberían hacer esa declaración porque un accidente, una enfermedad terminal o una intervención quirúrgica puede ocurrir a cualquier edad.

“A veces, cuando nos dan una noticia sobre una enfermedad terminal, uno dice: ‘no quisiera que me conectaran a una máquina, pero, ¿y si eso significa que me van a dejar morir o que voy a sufrir?’. Sin embargo, el médico siempre va a procurar manejar bien la situación para que la persona no sufra y que la transición ocurra con dignidad. Una de las cosas a las que uno no se puede negar es a que lo alimenten. No se puede evitar, aunque uno lo escriba”, aclara Rodríguez Martínez.

“Cuando se haga, si no lo distribuye, no sirve de nada. Si lo guarda en su casa, no cumple su función”, advierte, además, la abogada.

“No es que existe una oficina donde se llevan estos documentos y hay un récord, por eso es que hay que divulgarlo al llegar al hospital. La obligación del notario es hacerlo y entregarlo al cliente. La obligación de esa persona es distribuirlo”, recalca, por su parte, Sánchez.

Aclara, además, que la declaración de previa voluntad sobre tratamiento médico es diferente a los documentos que se llenan durante el proceso de preadmisión, que incluye la autorización a recibir técnicas de resucitación cardiopulmonar.

¿Cómo se hace?