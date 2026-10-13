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¿Eres de los que vas solo al cine? Lo que dice la psicología de estas personas

Se trata de un acto de salud mental

13 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Butacas de un cine comercial.
Ocupar una butaca sin compañía constituye una herramienta válida de autocuidado. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aunque parezca extraño, la costumbre social de asociar la asistencia al cine en solitario con la timidez o la carencia afectiva carece de sustento científico.

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Elegir momentos de aislamiento voluntario dista mucho del aislamiento forzoso o de la falta de vínculos sanos. Es que, según la psicología, quien disfruta de sus amistades o de su familia también valora el tiempo a solas para concretar planes recreativos bajo sus propias reglas.

Una investigación publicada en 2023 en Scientific Reports analizó durante 21 días los hábitos de 178 adultos en Estados Unidos y el Reino Unido. Los científicos determinaron que los períodos de soledad elegida aportan una menor carga de estrés y potencian la autonomía personal. Los perjuicios vinculados habitualmente al aislamiento disminuyen de forma notable cuando la persona decide apartarse por propia voluntad.

Asistir a una sala oscura posee particularidades terapéuticas frente a otras alternativas de ocio. Un experimento del Departamento de Psicología Experimental de University College London evaluó las reacciones fisiológicas de los espectadores durante las proyecciones. Joseph Devlin, profesor de psicología cognitiva, destacó que el espacio cinematográfico otorga un entorno libre de distracciones donde la mente se sumerge por completo en la trama.

Esta práctica refleja cinco virtudes esenciales en el individuo:

  1. Autonomía: concretar un plan sin depender de terceros demuestra una toma de decisiones basada en los deseos propios, lo cual consolida la libertad individual.
  2. Capacidad de concentración: ver una producción sin compañía elimina las interrupciones verbales y maximiza la atención plena en la narrativa audiovisual.
  3. Disfrute del tiempo propio: valorar el ocio individual prueba que el bienestar personal no precisa validación externa ni compañía constante.
  4. Ausencia de negociación: salir a solas anula la necesidad de consensuar horarios, carteleras o costos, lo cual optimiza el descanso mental según los registros del estudio.
  5. Reducción del estrés: Desconectarse del entorno social disminuye los niveles de ansiedad y otorga un respiro indispensable para el equilibrio psicológico.

En definitiva, ocupar una butaca sin compañía constituye una herramienta válida de autocuidado que fortalece la salud mental y reivindica el valor del espacio personal.

Tags
CineSalud mental
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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