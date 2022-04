Tomar una taza de café saboreando cada sorbo, cenar en familia sin necesidad de tomarle fotos al plato de comida, tener una larga charla con un ser querido sin tomar en cuenta las notificaciones que llegan al celular... estas son algunas actividades que, aunque parecen comunes, en la actualidad se han convertido en verdaderos lujos.

Y es que, en los últimos años se ha popularizado el término FOMO, acrónimo que, en inglés, significa “Fear of Missing Out”, lo que se refiere al miedo a perderse algo y eso nos lleva a vivir pegados a las redes sociales y a diversos dispositivos electrónicos. Pero, ¿qué tal si decides darle la vuelta a la moneda y añadir a tu vocabulario el JOMO (“Joy of Missing Out”) y comienzas a disfrutar del presente sin mirar lo que “viven” los demás?

Se trata de dos términos modernos que dejan al descubierto la manera en que las personas reaccionan a la vorágine de la tecnología y las redes sociales.

El vocablo FOMO fue acuñado por el autor y empresario Patrick J. McGinnis, quien lo usó por primera vez en un artículo de opinión mientras estudiaba en la Escuela de Negocios de Harvard. Por su parte, JOMO surgió cuando el bloguero estadounidense y empresario tecnológico, Anil Dash, decidió reducir la socialización y pasar tiempo con su hijo en casa, algo que asegura le dio mucha más felicidad y paz que estar documentando cada segundo en las redes sociales.

JOMO vs. FOMO

Se trata de dos términos bastante recientes que, en Puerto Rico, a nivel de la profesión de la psicología, no se tratan tanto, destaca la doctora Atabey Torres Lorenzo, quien junto a su colega Brenda González Flores creó la clínica virtual bePresent, donde ofrecen servicios de telepsicología.

Existen grandes diferencias entre ambas actitudes hacia la vida. El FOMO es el miedo que tenemos de perdernos cosas, que no estamos participando en la esfera social. Se puede dar en las redes sociales, estamos en casa y vemos que nuestras amistades están en una fiesta y nosotros deberíamos estar ahí, comenta la psicóloga.

“El FOMO también se relaciona con constantemente querer saber lo que hacen otros. Se ve que la persona tiene que postear todo el tiempo. Por eso, toman fotos de todo lo que comen para subirlo a las redes. Hay quien compra cosas que alguien puso en Instagram y no iba de acuerdo a tu vida. También compran ‘props’ solamente para usarlos en fotos que suben a Instagram. La persona siente que siempre tiene que tener un smartphone cerca. Hay una necesidad constante de tener a la mano qué pasa en la vida de la de los demás”, añade.

El FOMO se enfoca en que nos estamos perdiendo la vida social, al menos como se ve en las redes sociales, mientras que JOMO se enfoca en que no es necesario estar allí para estar feliz.

“Como contraparte del FOMO llega el JOMO, que es lo que te lleva a disfrutar el tiempo actual y lo que tienes sin compararte con los demás. Es tener la necesidad de documentar todo versus vivir el momento. En ocasiones perdemos el momento presente en vez de disfrutarlo por ese afán de ponerlo público todo para que otros se enteren”, añade la experta.

Eso sí, la psicóloga advierte que el JOMO puede convertirse en un problema si lo utilizas como una excusa para no interactuar con otras personas y aislarte.

“Hay que estar pendientes a que el aislamiento no se convierta en el propósito principal. Pero, si genuinamente se practica el JOMO para aprender a decir que no cuando realmente no quieres salir o realizar una actividad y esa decisión va de acuerdo con tus valores, creo que hay problemas. Usualmente hay mucha dificultad en negarnos, en decir no cuando realmente no queremos hacer algo, poniendo por encima las necesidades de los demás y creo que el JOMO nos está llevando a darnos ese permiso. Nos permite que las salidas y los compromisos a los que asistimos tengan una intención y que vayan alineados a lo que es importante para nosotros”, menciona la psicóloga.

Aprovecha el tiempo

Optar por vivir el JOMO es una decisión que te puede dar mayor tranquilidad y felicidad.

Torres-Lorenzo señala algunas actividades que te pueden ayudar a “subir el JOMO”. Entre ellas encontrarás las siguientes.

1. Limita tu tiempo en las redes sociales. “No significa que sea malo tener redes sociales, pero algo que podríamos hacer es desconectarnos de vez en cuando de la tecnología”, sugiere.

2. Establece reglas para el uso de tus dispositivos electrónicos. Algunas sugerencias que ofrece la experta es no usar celular una hora antes de dormir, cuando salgas de “roadtrip” con familiares y amigos, toma fotos con tu teléfono, pero no entres a las redes ni a navegar en internet. “Esto te permitirá disfrutar la actividad que estás realizando”, menciona.

3. Apagar las notificaciones que te llegan al celular cuando reservas un tiempo para descansar. Esto puedes hacerlo utilizando el modo “No molestar” que tienen los celulares. Es una alternativa que puedes activar cuando te vas de vacaciones, decides sacar un día para descansar o en la noche para que puedas dormir sin interrupciones.

“Puede ser algo bien liberador y puede gustarte tanto la sensación que te lleve a eliminar las notificaciones de manera permanente”, opina la psicóloga.

4. Analiza el tiempo que dedicas a las redes sociales. “Los teléfonos tienen forma de saber cuánto tiempo has estado conectado. Es una herramienta que te permite ver cuánto tiempo del día estás dejando en las redes”, menciona.

5. Practica la atención plena o “mindfulness”. Se trata de una práctica que te lleva a disfrutar del presente y de las actividades que estás realizando en el momento. Existen diversos materiales didácticos que te enseñan cómo adentrarte en esta práctica de manera sencilla y beneficiosa para ti.

“Debemos darnos permiso de estar con nosotros y de reconectar con la gente que tenemos alrededor. El JOMO es estar tranquilo y en paz con el hecho de perdernos cosas que ocurren a nuestro alrededor, es querer estar presente en lo que estamos viviendo ahora, tener la conversación sin interrupciones, estar con nuestro perrito o comer sin tener la necesidad de documentarlo en las redes sociales”, concluye.

Para leer y organizarte

Si eres de las personas que les gusta la lectura y quieres explorar más sobre el JOMO, al igual que te gusta mantenerte organizada, en el mercado encontrarás algunas opciones para satisfacer tus exigencias.

(Suministrada)

“The Joy of Missing Out: Live More by Doing Less” es un libro en el que Tanya Dalton te dará claves para descubrir tu propósito y aprender a establecer prioridades.

(Suministrada)

“JOMO: Celebrate the Joy of Missing Out!” En este libro, la autora Jessica Misener comparte más de 350 actividades para hacer con amigos, tu pareja o solo, todo desde la comodidad de tu hogar.

JOMO Journal: Joy of Missing out (Suministrada)

“JOMO Journal: Joy of Missing out” un diario ilustrado en el que su creadora, Kate Pocrass, ofrece formas accesibles de reducir la velocidad y disfrutar el momento.