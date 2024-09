Lo que tus películas preferidas revelan sobre tu cerebro

Las preferencias cinematográficas de una persona dicen mucho sobre cómo funciona su cerebro , según evidencias encontradas por investigadores alemanes en un nuevo estudio publicado en la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience. El equipo muestra cómo se da la actividad cerebral de los participantes de acuerdo a sus géneros de películas favoritos.

“Las películas son fascinantes porque no solo retratan, sino que también evocan todas las emociones humanas. Las emociones negativas, como la ira o el miedo, juegan un papel central en muchas películas” , dice Esther Zwiky, psicóloga de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU), en Alemania, quien participó en la investigación.

Dos áreas del cerebro en acción

“Descubrimos que los fanáticos de las películas de acción mostraron las reacciones más fuertes en ambas áreas [amígdala y nucleus accumbens]. No esperábamos esto, ya que las películas de acción generalmente proporcionan muchos estímulos. Por lo tanto, habría tenido más sentido si los fanáticos de la acción fueran menos fáciles de estimular”, señala Zwiky.

La investigación

“Mientras que la acción y el documental pueden estar en polos opuestos de varias dimensiones (por ejemplo, ficción vs. no ficción, emocional vs. sin emoción), la demarcación entre acción y crimen/suspenso parece menos clara. De hecho, ambos géneros comparten un rango emocional conjunto, caracterizado principalmente por provocar emociones primarias y con valencia negativa, como el miedo y la ira, al retratar escenas peligrosas, de riesgo de vida y violentas”, escriben en el estudio.