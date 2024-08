Los problemas de autoestima pueden comenzar desde los seis años: conoce las señales de alerta

“Ya hay estudio que indica que los niños, particularmente las niñas, a la edad de 6 años ya están conscientes de cómo se ven y comienzan a internalizar que, si están delgadas o no se ven bonitas… todo esto debido a tanta exposición a las redes y presiones sociales, que generan mayores inseguridades en la población infantil, hasta el punto de llevar a cabo conductas no saludables para cumplir con estas expectativas sociales”, alertó Caro, quien enfatizó que intervenir a tiempo es crucial para que más adelante en la adolescencia no desarrollen algún trastorno de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia.