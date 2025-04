Por las nubes alquileres en Hawái: vendieron su negocio para jubilarse a bordo de un crucero

Lanette y Johan Canen, de 55 años, decidieron abandonar su rutina en tierra firme y embarcarse en una travesía que les permitirá recorrer el mundo durante los próximos 15 años. Hace seis meses, subieron al Villa Vie Odyssey , un barco lujoso con características residenciales, y no tienen planes de regresar a la vida tradicional.

Una nueva vida en el mar

Menor costo que el alquiler en Hawái

Aunque algunos pueden pensar que vivir en un barco de lujo es un lujo accesible solo para millonarios, Johan explicó que no es así. “La gente piensa que somos ultra ricos por poder hacer esto, pero es más barato que nuestro alquiler y el costo de vida en Hawái. Esto es para gente normal”, comentó a Mail Online.

Un futuro en el mar

Desafíos de este estilo de vida

Una de las experiencias más destacadas de la pareja fue su visita a las Islas Galápagos. “Vimos iguanas marinas y caballitos de mar del tamaño de mi mano”, comentó Lanette. “Nos encanta la naturaleza y las cosas únicas. La diversidad de la vida marina no tiene comparación con ninguna otra en el mundo. Podemos ir a lugares de los que nunca hemos oído hablar y que son tan únicos y geniales. ¡No estarán en tu lista de deseos hasta que vayas allí!”

Por último, los cambios físicos también son notables. “A veces me siento inestable, en los primeros pasos siempre hay que adaptarse, pero no me molesta”, comentó Johan sobre la sensación de desequilibrio al regresar a tierra firme.