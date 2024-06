¿Qué es ‘ennui’, el nuevo sentimiento que Pixar incluye en “Inside Out 2”?

Preguntados por este medio, desde Disney España aseguran que la decisión de no traducir el término al castellano busca “ser fiel a la intención original ya que en la versión en inglés de la película tampoco se traduce”. Su apuesta por resaltar la apatía adolescente no es nueva. Ya en 2015, cuando se estrenó “Inside Out”, sus responsables confesaron que habían caracterizado hasta 26 emociones y que una de las que estuvo a punto de entrar en el quinteto finalista –junto a Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo– fue Ennui. ¿Traducirla como ‘aburrimiento’ simplificaría en exceso un vocablo polimorfo con raíces extensas y pretéritas en la cultura francesa? ¿Qué tiene de especial el ennui para que Disney haya decidido exportar esta emoción a un público global?

¿Qué es ‘ennui’?

Pero lejos de ser exclusivo del espíritu francés, este fenómeno puede manifestarse en personas de diferentes culturas y contextos sociales . Así lo asegura Lebriez: “Los sentimientos de aburrimiento y desmotivación son experiencias comunes que pueden surgir en cualquier momento de nuestra vida. La generación millennial no se libra y también puede experimentar el ennui debido a la presión por el éxito, la incertidumbre laboral y la exposición incesante a la tecnología y las redes sociales. Pero es importante destacar que el aburrimiento no afecta por igual a todos los individuos de esta generación –ni de las demás–, pues las experiencias y percepciones varían según los factores personales y el contexto”.

“Es una señal que podemos aprovechar para mejorar”, concluye Parnier. “A la mente no entrenada no le gusta estar sola consigo misma. Por lo tanto, verbaliza lo que te gustaría en el fondo de tu corazón en este momento, pero que no puedes conseguir: ‘¿qué me falta?’, ‘¿con qué me gustaría sentirme bien?’, ‘¿qué me haría vibrar?’, ‘¿qué podría hacer para levantar mi estado de ánimo?’. Haciéndote estas preguntas, podrás hacer un uso positivo de esta emoción desagradable y saber qué hacer para alimentar tu necesidad de sentirte vivo”.