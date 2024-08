¿Qué hay detrás de la foto viral de Simone Biles con los ojos cerrados?

“Logré mas de lo que imaginé, no solo en estas competencias sino en mi carrera. Hace un par de años no imaginaba que estaría aquí en unas Olimpiadas. Entonces competir y cargar con cuatro medallas pues no, no estoy molesta, estoy orgullosa de mi misma. (...) Pienso que poner la salud mental primero y sacar tiempo para ti, estés en deportes o no, crea mayor longevidad. Y en el deporte, específicamente, es importante que pongamos nuestra salud mental y lo demás caerá en su lugar”, dijo la gimnasta ayer al finalizar su jornada olímpica en París.

View this post on Instagram

“Para meditar no hay que callar la mente ni dejarla en blanco, pues el trabajo de la misma precisamente es pensar. Lo que se logra con el tiempo es no ser esclavos emocionalmente de esos pensamientos que se pasean, a veces sin ser invitados, por nuestra cabeza”, explicó Rivera Llavona.

Beneficios de la meditación:

“Mis días no son lo mismo si no medito. A la meditación le llamo medicina, suplemento, vitamina, y no puedo empezar el día sin practicarla. Es una disciplina que aprendí en el 1998 y desde la primera vez noté que no se trataba de una práctica más, se trataba de algo que cambió mi vida. Soy hipersensible, los asuntos que a otros no les afectaban tanto, a mí sí. El manejo de mis emociones resultaba un reto agotador y no encontraba cómo alivianar esas situaciones. Hoy, atletas, grandes músicos, maestros, empresarios, y los confinados que han tomado mis talleres - uno de los que más les gusta y les transforma- reconocen la importancia de la meditación”, agregó la life coach.