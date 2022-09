Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Tomando en cuenta que la emergencia que atraviesa Puerto Rico tras el embate del huracán Fiona propicia un aumento de emergencias por quemaduras o muertes por incendios, la Unidad de Quemados del Hospital Menonita de Aibonito ofreció consejos para que la población prevenga circunstancias como esas.

En entrevista con El Nuevo Día, el doctor Amin Jaskille, quien dirige dicha división, resaltó que la principal causa para las quemaduras implica el uso de generadores eléctricos durante la emergencia, seguido del uso de agua caliente y estufas de gas manipuladas incorrectamente.

“En medio del tipo de emergencia que implica el paso de un huracán, aumentan las quemaduras, principalmente, en pacientes adultos. La quemadura principal es por generadores, pero, también, vemos quemaduras en niños y es importante tomar medidas”, resaltó el médico, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo.

Jaskille, quien también es miembro activo de la Asociación Americana de Quemaduras (ABA, en inglés), enumeró varios escenarios que dan paso a quemaduras leves o letales.

A continuación, los detallamos:

Generadores eléctricos

Al igual que el Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Jaskille señaló que la principal causa de quemaduras al usar un generador eléctrico es la manera incorrecta en la que las personas reabastecen el instrumento con combustible.

Este tipo de accidente puede provocar quemaduras leves o letales, como ya se ha reportado esta semana tras el paso de Fiona. Aconsejó, ante eso, apagar la máquina y esperar a que se enfríe antes de volver a llenar el tanque.

“Con esa misma situación, tenemos pacientes que llegan con quemaduras porque se iluminan con teléfonos celulares mientras reabastecen el generador con combustible. Esa es la misma razón por la que las gasolineras nos dicen que no se puede usar celulares, porque los teléfonos descargan estática y entonces se enciende la persona, también”, resaltó el doctor.

Añadió que, también, han atendido quemaduras de pacientes provocada por el incendio de un combustible al tener una vela cerca.

“Increíblemente, tenemos personas que (para reabastecer de combustible su generador) se iluminan con velas o a veces no son ellos, sino otra persona que los ilumina y ahí se provoca el fuego”, apuntó.

Uso de velas

El uso de velas tradicionales es una de las causas que ocasionan un número considerable de quemaduras y pérdidas de vida anualmente, según el doctor.

Para prevenir tragedias similares, aconsejó utilizar velas de baterías, de modo que se evite el uso del fuego para iluminarse ante la ausencia del servicio eléctrico.

Las velas tradicionales encendidas se pueden pegar a una cortina, se prenden y provocan una tragedia.

En caso de emergencia por quemaduras o incendios, recuerde llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1. Asimismo, puede llamar al (787) 954-8040 para preguntar acerca de qué hacer si usted, algún familiar o persona cerca sufre una quemadura.

Uso del gas

La segunda causa de quemaduras durante emergencias es el uso de gas natural o propano para cocinar. Este producto, como cualquier derivado del combustible, es seguro si se maneja correctamente.

“La mayoría de los puertorriqueños están acostumbrados a usar una estufa eléctrica y no una estufa de gas. Y cuando llegan estos momentos (de emergencia) no revisan las líneas o están encendiendo una hornilla de gas afuera de su casa que, por efectos del viento, no se puede encender bien, eso provoca que se forme una nube de gas alrededor de la persona y cuando se activa el encendedor se crea la llama y provoca una quemadura”, describió el galeno.

Las quemaduras por incendios que involucran el uso de gas natural o propano ocurren durante todo el año, pero se exacerban durante las emergencias y afectan, mayormente, a personas sin conocimiento previo con respecto a cómo usar el gas para cocinar, según el doctor.

Además del uso responsable, el sentido común es importante cuando se trata de la manipulación de estos productos. Además, el Negociado de Bomberos recomienda revisar las líneas de flujo de gas en todos los equipos, en aras de prevenir cualquier fuga que propicie una combustión.

El olor fuerte a huevo podrido puede ser una señal de que ocurrió un escape de gas o que está en desarrollo. En ese momento, se recomienda abrir ventanas para disipar la acumulación del gas y, posteriormente, llamar al Negociado de Bomberos o al 9-1-1.

Agua caliente para bañarse

El ejercicio de hervir el agua para consumo humano o para bañarse no solo es aconsejado, como medida para prevenir enfermedades, sino además peligroso para adultos y niños.

Jaskille indicó que la mayoría de los pacientes que llegan de emergencia por quemaduras con agua caliente comentan que sufrieron las heridas al intentar bañarse con agua caliente.

“La quemadura se puede producir cuando calentamos agua en un envase, vamos caminando con el envase para bañarnos, nos tropezamos y nos cae el agua caliente encima. Con esas circunstancias, también, se reportan muchas quemaduras de niños, porque tropezamos con ellos o porque les salpica”, mencionó.

Aconsejó que las personas esperan más de una hora si quiere consumir el agua para beber o cocinar y, al menos, 10 minutos si la intención es bañarse.

“Si tienen un termómetro para medir la temperatura, deben asegurarse que el agua debe estar a menos de 120 grados, más de 120 grados es demasiado caliente”, sostuvo.

Quema de escombros

Este tipo de situación se da cuando, para deshacerse de los escombros acumulados por los daños del huracán, las personas optan por echarles gasolina y encenderlos con fuego.

“La gente, por limpiar rápido, les echan gasolina y se prende en fuego. Eso puede provocar quemaduras para quien o haga”, advirtió Jaskille.