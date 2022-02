Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La organización contra el cáncer de seno Susan G. Komen for the Cure, Filial de Puerto Rico, anunció los detalles de la octava edición de su evento “Race For The Cure”. La carrera en Puerto Rico se llevará a cabo el domingo, 30 de septiembre saliendo del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Hato Rey, siguiendo la ruta por la Avenida Muñoz Rivera hasta la Avenida Central regresando por la Avenida Ponce de León hasta retornar al Coliseo.