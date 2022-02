Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

A muchas mujeres los hombres canosos les parecen atractivos e interesantes. Pero, ¿qué piensan ellos? “A mí me comenzaron a salir las canas cuando tenía 37 años. Al principio me preocupé porque me verían como a un viejo, pero fue una preocupación pasajera. ¡Total, las mujeres son locas con las canas de George Clooney! Así que no debe ser un factor que afecte el 'sex appeal' de un hombre”, dice Arturo, un profesional de 41 años.