Llorar es bueno para la salud, pero muchas personas reprimen el llanto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado "eres hombre, no llores" o "no vale la pena que derrames lágrimas"? Quizá muchas veces, pero la realidad es que reprimir las ganas de llorar puede significar un problema. Así que cuando tengas ganas de llorar es mejor hacerlo.