La decisión de tener hijos o no, es una muy íntima de cada pareja. Sin embargo, no importa cuál sea el camino que tomen siempre terminan siendo el blanco de preguntas impertinentes por parte de familiares, amigos y hasta desconocidos que no miden su nivel de intromisión.