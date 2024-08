Si aún no lo tienes, haz un plan.

Reúne suministros de emergencia.

Durante y después del paso de algún fenómeno atosférico, podrías necesitar suministros para mantener a tu familia sana y salva . Recuerda que cualquier fenómeno atmosférico puede interrumpir el suministro de agua y electricidad. Además, es posible que se dañe su auto y no lo pueda usar. Las calles podrían estar inundadas o bloqueadas.

Conocela diferencia entre una alerta de vigilancia y un aviso de huracán.

Prepara tu auto.

Si no tienes auto, considera hacer planes con amigos o familiares, o llamar a las autoridades para que te pasen a buscar en caso de que sea necesario evacuar el área.

Prepara a tu familia y a tus mascotas.

Prepara tu casa.

Está preparado para evacuar o permanecer en tu casa.

Si viene un huracán, es posible que recibas la orden de evacuar (irse de su casa). No ignores nunca una orden de evacuación. Las casas, incluso las sólidas y bien construidas, podrían no resistir la fuerza de un huracán. Considera también si vives en zona inundable. No vale la pena quedarse, y arriesgar su salud y seguridad para proteger su propiedad.