¿Qué hago con mis plantas exteriores ante el aviso de una tormenta o huracán?

San Juan - Cuando se trata de crear un plan de emergencia a nivel estructural ante el paso de un fenómeno atmosférico, no se debe pasar por alto la vegetación ni las plantas que nos rodean en el hogar. Esto no solo ayudará a proteger y a asegurar el material vegetativo, sino también a detener las improvisaciones.

“Verifiquemos qué tenemos cercano a nuestra propiedad, si hay tendidos eléctricos y si hay diferentes tipos de infraestructura que pueden afectar un desarrollo de una planta. A la misma vez, hay códigos que permiten y no permiten instalar algunas plantas en algunos espacios. Por tanto, consideren las distancias de su propiedad y del tendido eléctrico hacia la planta”, indicó en un aparte con El Nuevo Día , durante la cumbre de “Tu Casa Segura: 25, Campañas Protegiendo a tu Familia” en Plaza Las Américas.

De acuerdo con el arquitecto paisajista, típicamente, si tenemos un árbol, este no debe sobrepasar los 15 pies. “Es ideal para poder tener un árbol que desarrolle, un árbol frutal bonito. Podemos considerar árboles de limones, por ejemplo, que pueden permitir ese tipo de desarrollo, o árboles más florales, más preciosos, como lo que sería un roble nativo”, exhortó a la vez que mencionó las plantas que son de Puerto Rico, van a resistir eventualmente un huracán o cualquier fenómeno atmosférico.

Si se trata de un huracán categoría 5, Soto exhorta a que se refuercen las plantas y los árboles. Esto se puede lograr de diferentes maneras. Al árbol, se le puede poner una estaca, que es el término que se utiliza mucho en la construcción, que es una pieza de madera. “Estas piezas de madera lo que hacen es reforzar. Muchas veces se hace nada más cuando se instala para reforzarlo, para que no se caigan, pero se utiliza también para la protección cuando hay un huracán”, destacó.

Asimismo, explicó que, si se quisiera reforzar más esa planta, se pueden utilizar materiales como telas plásticas, para proteger a la planta y a la flora per se que generan estos tipos de especies, para que no sufran tanto de los vientos agresivos de un huracán.

“Deben moverse a dentro de la propiedad, o a algún almacén en la misma casa. Esto es ideal para poder salvar estas plantas. Si tiene un tiesto bien pesado, gigante, precioso, y no lo puedes mover, ¿qué puedes hacer? Acostarlo. Puedes protegerlo un poco mejor y evitar que sufra de cambios mayores. Cuando pase el evento, es bien importante volver a parar y regarlo de agua porque uno piensa automáticamente que como llueve mucho en el huracán, la planta se mojó y está bien. No, error, porque el tiesto está acostado, no está reteniendo el agua”, puntualizó el arquitecto paisajista.