Té de lavanda: disminuye el estrés e induce al sueño

“Es como si lograra un equilibrio porque por un lado me siento relajado y no me altero tanto como cuando tomo café negro; y por otro, tengo una sensación de productividad y mucha energía”, explicó Agustín, de 22 años, quien en unas vacaciones en Estados Unidos probó esta bebida y gracias a la sensación de bienestar que le produjo no dejó de tomarla desde entonces.