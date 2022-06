Con el lanzamiento del videoclip de la canción “Tití me preguntó”, incluido en su disco, Un verano sin ti, Bad Bunny vuelve a traer un tema recurrente sobre la forma de criar a los varones en esta sociedad, descrita por muchos como machista y patriarcal.

Una letra que apela a una pregunta de su “tití”sobre “si tengo muchas novias”, a lo que él contesta que son “muchas, muchas novias”, “hoy tengo una, mañana otra”. Además de que advierte “Ey, pero no hay boda”.

Es, sin duda, una pregunta común enre muchas “tías” que, posiblemente sin darse cuenta, refuerza la idea de que los varones tienen derecho a tener muchas mujeres y que no necesariamente tienen alguna responsabilidad.

Se trata de un ejemplo más que, generalmente, pasa desapercibido, pero que debe servir para volver a mirar la forma en que se están educando nuestros niños y el modelaje constante que los adultos le dan desde muy temprana edad.

Ejemplos comunes

“¿Cuántas novias tienes?”. “Debes tener dos o tres niñas suspirando por ti”. “Me imagino que hay muchas loquitas detrás de ti” … Son solo algunas de las expresiones que todavía se escuchan cuando familiares y amistades celebran a los varones de la familia según van creciendo.

Un claro ejemplo de la sociedad machista en la que vivimos que, sin duda, influye en la educación del ser humano, tanto en niños como en niñas, de una manera muy negativa, opina la doctora Monsita Nazario Lugo, consejera profesional (escolar, familiar y de pareja) del Centro de Calidad de Vida.

“Los varones son enseñados a imponerse y a las niñas se les enseña a defenderse. Desde pequeños ambos son adoctrinados a unos roles específicos que son solo producto de las reglas sociales y no innatos de la naturaleza humana. Entonces, es cuestionable si a eso se le puede llamar educación partiendo de la premisa de que se educa para progresar y crecer, y el enfoque machista y por consecuencia feminista, no cumple con ninguna de las dos metas. Ni lleva al progreso ni fomenta el crecimiento”, advierte Nazario, mientras enfatiza en que no hay que enseñarles a imponer ni a defender “hay que enseñarlos a respetar”.

La consejera también resalta la importancia de no “criar hombres y mujeres, sino seres humanos”. Sin embargo, dice que los padres tienden a establecer reglas diferentes para los hijos y para las hijas. Por ejemplo, menciona que el varón puede llegar a las tres de la madrugada, pero la niña tiene que estar en la casa mucho más temprano, lo que implica que no se supone que se protejan a los dos por igual.

Cambio de actitudes

Un patrón de comportamiento que los varones comienzan a aprender desde muy temprano y que luego replican en la adultez. De ahí la importancia de educar para la igualdad “que todos, hombres y mujeres, somos iguales y tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades”. Algo que, enfatiza Nazario, debe comenzar desde temprana edad.

De hecho, destaca que el respeto hacia los demás, mujer u hombre, se debe inculcar desde la niñez y que se debe enseñarles (a los niños en general) que no es necesario tener armas o ser más fuerte para ser respetado. Sobre todo, la consejera llama la atención atención sobre un modelaje y estereotipos que se mantienen en la sociedad. A lo que se suma que la niñez en general está muy expuesta a juegos electrónicos, novelas y películas con un modelaje sexualidado y agresivo.

La doctora Nazario también pone el ejemplo de expresiones como: “Allá tú que tienes hijas mujeres, porque los míos son machos”, para describir cómo las mismas féminas contribuimos al machismo en la sociedad “y luego quieren que sus hijas adopten una postura feminista frente al que se convierta en su esposo, una gran contradicción”, analiza, mientras resalta que se utiliza vocabulario y conceptos erróneos.

“Por ejemplo, si el hijo varón llora, muchos padres utilizan la frase de ‘pareces una nena’ o ‘los hombres no lloran’. Pero tanto hombres como mujeres tienen la misma necesidad de recibir y dar afecto tanto emocional como físico. Ambos necesitan expresar sus emociones y manejarlas efectivamente”, recomienda la doctora Nazario.

Otro error común, agrega la consejera, es enseñarles a asociar el ser hombre con ser rudo y agresivo y el ser mujer con ser débil y sentimental.

“Todo esto es parte de lo que nuestros abuelos enseñaban. Sin embargo, en medio de un siglo donde se lee tanto y se tienen a la mano tantas investigaciones que demuestran que la esencia de un ser humano no tiene que ver con su género, es recomendable que los padres se apliquen el refrán ‘el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender’”, recomienda Nazario, tras enfatizar que los padres son los primeros maestros de sus hijos.

Por eso les aconseja que evalúen y se den “la oportunidad de analizar cuánto daño hacen estas culturas machistas y feministas a la calidad de vida del ser humano”, antes de influenciar la educación que han de impartirles a sus hijos. Además, recomienda que se fijen límites, tanto al varón como a la niña “buscando que tengan valores, estructura y discernimiento para tomar decisiones sabias a lo largo de sus vidas”.

Crianza con valores

Es lo que la sociedad debe comenzar a hacer, opina la consejera Nazario, quien aclara que no hay un mundo de hombres y otro de mujeres. Por eso le recomienda a la familia enfocarse en criar con valores. Por ejemplo:

- Promover el autoconcepto y la autoestima saludable.

- Enseñar técnicas de autocontrol y resiliencia.

- Promover la importancia del respeto, la responsabilidad y el compromiso. “Los padres deben comenzar por dar el ejemplo y recordar que se enseña más por modelaje que por prédica”.

- Ayudar a los hijos a expresar sus emociones, a procesarlas y a manejarlas correctamente. “Si te evalúas y entiendes que no te lo enseñaron y no sabes cómo hacerlo, debes ser valiente y buscar ayuda profesional para aprender y poder enseñarles con seguridad. Nunca es tarde para cambiar”, recomienda Nazario.

- -Reflexiona con tu hijo sobre la conducta y sus consecuencias. Tomarse el tiempo para analizar es la mejor forma de aceptar responsabilidad sobre nuestros actos y tomar control para mejorar a tiempo.

- En la escuela, en la familia y en todas partes es indispensable que se fomente el respeto por cada ser humano, independientemente de su género y no la competencia o la rivalidad. “La escuela contribuye a través de su currículo a fomentar ese respeto, pero la familia sigue siendo el eje principal. Si la escuela lo trabaja, pero en el hogar el modelaje es contrario, se hace muy difícil lograr un aprendizaje significativo y real”, advierte Nazario.