Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Que lo latino es cada vez más estadounidense queda demostrado en un estudio dado a conocer recientemente que señala que está aumentando el número de parejas anglosajonas que optan por poner a sus hijos nombres de origen hispano.



Diego, María, Sofía, Juan, Carmen o Luis son algunos de nombres que muchos padres sin raíces latinas están dando a sus vástagos, según señalan los responsables de Belly Ballot, una página de internet dedicada a ayudar a elegir el nombre de los recién nacidos a través de las redes sociales.



"Lo hispano está de moda. Cada vez más parejas no hispanas eligen nombres latinos para sus bebés, la tendencia continúa creciendo y seguirá en 2014", le explicó a BBC Mundo Lucie Strachonova, editora de Belly Ballot.



Según Strachonova, decidieron analizar este fenómeno porque en los últimos meses registraron en su página "un incremento de más de 150% en la elección de nombres hispanos", lo que les sorprendió.



"Contactamos a algunas parejas para saber más sobre sus motivaciones para elegir esos nombres sin tener raíces latinas. Algunas nos dijeron que simplemente les gustaban esos nombres aunque otras señalaron que, teniendo en cuenta el crecimiento que está experimentando la comunidad hispana en Estados Unidos, creían que en el futuro un nombre hispano podría ayudar a que sus hijos se asimilen mejor", señaló Strachonova.



Nombres con un significado

Pamela Redmond Satran, cofundadora de Nameberry, una página que elabora listas con los nombres más populares en EE.UU., también cree que los nombres hispanos están de moda.



Según Redmond Satran, ello se debe, entre otras cosas, a la creciente popularidad de la cultura latina dentro de la propia cultura estadounidense y al éxito del que gozan muchos artistas de origen hispano.



"Cada vez más padres eligen el nombre de Sofía de la manera como se escribe en español y no en inglés, que sería Sophia. Es un nombre muy popular y no dudo que el éxito de la actriz (colombiana) Sofía Vergara ha tenido algo que ver. Lo mismo sucede con el nombre Penélope, por Penélope Cruz, o Selena, por Selena Gómez".



Redmond Satran cree que otra razón por la que los nombres hispanos se han vuelto cada vez más comunes es que los propios padres de origen latino están eligiéndolos para sus hijos.



La experta señala que durante décadas los inmigrantes que se asentaban en EE.UU. daban a sus hijos nombres anglosajones para ayudar a que se integraran, una tendencia que ahora está cambiando, ya que el estigma en torno a los nombres no anglosajones está desapareciendo.



"Cada vez más padres quieren dar a sus hijos nombres provenientes de su propia cultura y que tengan un significado para ellos. Nombres que representen sus valores y su cultura", aseguró Redmond Satran.



Apellidos hispanos

Pero pese a que los nombres hispanos son cada vez más populares, todavía no aparecen en los primeros puestos de la lista que el gobierno estadounidense elabora cada año con los favoritos de los padres para sus recién nacidos.



Otro asunto bien diferente son los apellidos de origen latino, que en los últimos años, con el aumento de la población de origen hispano, han ido ganando posiciones, hasta desbancar a apellidos anglosajones tradicionales.



Así, el apellido García ocupa el puesto número ocho de la lista de los apellidos más comunes en EE.UU., seguido por Rodríguez (9), Martínez (11), Hernández (15), López (21), González (23) y Pérez (29).



Si tomamos la combinación de los nombres y los apellidos más comunes, son las mujeres de origen hispano las que dominan el listado.



Según datos del Censo estadounidense y del servicio de números telefónicos White Pages publicados recientemente por la revista Slate, Maria García es la cuarta combinación de nombre y apellido más común en EE.UU., seguida por Maria Rodríguez (6), Maria Hernández (8) y Maria Martínez (9).