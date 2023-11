Con el propósito de crear actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social en los niños, la directora del centro educativo, At Home Afterschool Corp, Haydeliz Ramírez Natal, creó el concepto “Christmas Master Kid’s Box” By At Home Education Center, una cajita con materiales para estimular el aprendizaje de materias, como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o ser un minichef.

En un comunicado de prensa, Ramírez Natal explicó que “Christmas Master Kid’s Box” nació ante la solicitud de los padres de los niños que reciben servicio en At Home Afterschool Corp., de poder disfrutar de algo similar a los talleres sabatinos que la institución educativa ofrecía periódicamente, pero que debido a la pandemia de COVID-19 no se podían realizar. Entre ellos, menciona los talleres de arte, pintura en canvas y experimentos de ciencias, con el fin de educar y ampliar el desarrollo de destrezas en niños, involucrando todos sus sentidos.

Según la información, esta versión es nueva y rediseñada con mayor tamaño a la original del 2021. Incluye bulto de tamaño grande con diseño para pintar y personalizar; canvas para pintar y personalizar; mini buzón de Santa en madera con cartitas, actividad STEAM, construcción y pintura de casita en madera para pájaros, miniexperimento de nieve, plastilina, adornos en porcelana para pintar y un artículo sorpresa. Además de libro de pintar, crayolas y kit para crear una guirnalda navideña.

“Nuestra filosofía educativa se basa en la neuroeducación, que es una disciplina que estudia el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes”, señaló Ramírez Natal. La educadora agregó que las principales áreas sobre las cuales se asienta son dos: de un lado, las ciencias de la educación y, de otro, la neurociencia, que permite estudiar los fenómenos educativos desde varios enfoques.

“En base a esto va dirigida cada cajita. La misma está dividida en dos grupos de edad de 5 a 7 y de 8 a 11 años. Se compone de diferentes actividades de arte, ciencias, matemáticas, lectoescritura y más. Ante los retos que presentan las oportunidades educativas y recreativas para los niños debemos procurar buscar opciones que aparte de desarrollarlos cognitivamente aporten a su salud emocional, ocupando sus mentes en actividades de arte y donde puedan despejarse de tan difícil momento que puede ser el estar mayor parte del tiempo confinados en sus hogares”, detalló Ramírez Natal en el comunicado.

El centro educativo At Home Afterschool Corp. Está localizado en Arecibo y Manatí. La cajita será enviada por correo postal a todas esas personas que se suscriban. Para recibirla pueden comunicarse al (787) 942-8877, (939) 456-2016, (787) 393-7040 o enviando mensaje a la página de Facebook del centro educativo At Home Education Center, https://www.facebook.com/athomeafterschool”, indicó la directora del centro educativo.