Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Can…qué? Cancale… Sí, eso mismo pensé yo la primera vez que oí mencionar ese nombre que me lució digno de pertenecer al hall of fame de los nombres raros, pero que viniendo del amigo y gran chef Daniel Vasse, de Chez Daniel, en Palmas del Mar, y de Bistro Tartine, en Caguas, había que hacerle caso. “Don Paco”, me dijo, “yo yo tenía un amigo que era chef en un excelente hotel – Le Chateau Richeaux – y el restaurante Le Coquillage, en en Cancale, junto al mar, poco después de Saint Malo en la Bahía de Mont Saint Michele, en Bretaña.”