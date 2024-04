El difícil y atropellante proceso al perder a un bebé en gestación: “Como quiera mi hija existió”

Sobreponerse al duelo perinatal es un proceso continuo. Para la licenciada Rubí Mendoza, quien es nutricionista y dietista registrada, hablar de su experiencia le ha ayudado a ir sanando, en un camino que puede resultar solitario desde muchos aspectos, donde cada día representa un desafío.

Ha comprendido incluso que es posible atravesar todas las etapas del duelo en un solo día, que van desde la negación, la ira, y la negociación, hasta la etapa de la depresión y de la aceptación.

Su proceso lo describe como atropellante desde que supo a las 25 semanas de gestación que su bebé tenía ciertas anomalías y que eran altas las posibilidades de perderlo. Ya tenía 30 semanas y en ese momento, aseguró, su ginecólogo obstetra, le indicó “hasta aquí yo llego, esto se salió de mis manos”.

Esta acción por parte del ginecólogo la hizo sentir abandonada y dijo que experimentó “una decepción enorme ante la admiración que le tenía como profesional”.

PUBLICIDAD

Tocó buscar otro ginecólogo obstetra que atendiera su caso y una red de especialistas, que conllevó una ardua gestión para conseguir citas. Además, se topó con que su plan médico no cubría lo estudios necesarios para llegar a un diagnóstico certero, por lo que tanto ella como su pareja tuvieron que incurrir en elevados costos.

“Es fuerte porque nosotros teníamos los medios, contábamos con unos ahorros. Yo tenía muchas conexiones en el mundo de la salud, pero la mayoría de las personas tal vez no tienen ese acceso ni las conexiones ni los recursos económicos. Aun cuando somos dos profesionales de la salud, se nos hizo difícil salir a flote, porque luego del suceso yo no trabajé y se nos hizo complicado. Imagínate una persona que a lo mejor está cobrando el mínimo la hora. Eso te quita una venda de los ojos”, compartió.

Mientras eso ocurría, Rubí comenzó su proceso de duelo, estando embarazada, y después otro duelo cuando se enfrentó con la realidad.

“Aparte del estrés de lo que estaba sucediendo, (experimenté) el shock y la aceptación... Yo pasé dos duelos y fue bien fuerte ese proceso, en el que yo por poco pierdo la vida también. Comencé las diferentes etapas del duelo mientras la tenía en mi vientre, todo. La aceptación, la negación, el enojo, la tristeza”, destacó. “Después que la pierdo, que fue un proceso bien difícil, empieza lo peor porque cuando estás embarazada, que existe esa posibilidad, tu mente te quiere proteger y te dice ‘es una posibilidad, pero no está pasando, yo la tengo aquí todavía conmigo’, pero ya luego cuando pasas te enfrentas a eso”, indicó la nutricionista y dietista.

PUBLICIDAD

Recientemente, cumplió un año desde que perdió a su hija con 7 meses y medio de gestación. Ese día en que perdió a Kailani, según señala, marcó un antes y un después en su vida.

“Ella estaba formada, me la dieron, la tuve en brazos… Te quedas con esa necesidad de estar con ella, de cumplir con ese sentido maternal, de cogerla, y te sientes bien sola en el proceso porque la gente no te entiende”, relató.

Frases como “no te preocupes”, “todavía eres joven” y “puedes tener otro” le reafirmaron a Rubí el tabú existente en la sociedad hoy en día para de, alguna manera, no enfrentar la realidad y el dolor que las personas viven con una pérdida perinatal.

El atropello después de la pérdida

A pesar de que el personal médico que le acompañó durante sus últimas semanas de gestación fueron muy atentos, compasivos y empáticos, esta experiencia trajo a la atención de esta profesional la inexistencia de protocolos en las instituciones hospitalarias cuando una madre gestante pierde a su bebé.

“Ella estuvo varios días sin vida dentro de mí. Yo no podía coagular sangre, me hicieron la inducción de parto, no dilaté lo que tenía que dilatar a tiempo, porque mi vida pendía de un hilo. Ya estando en ‘recovery’, con todas esas mujeres juntas, las mamás con sus bebés con salud al lado mío, preguntándome, ¿y bebé dónde está? Eso duele. Quería estar en otro cuarto, no quería escuchar a otros bebés, pero debía estar allí. Fueron súper amables, pero el proceso en sí es atropellante”, expresó.

PUBLICIDAD

Al salir de “recovery” comenzaron los procesos funerarios, los requerimientos de firmas, gestiones para la certificación de natimuerto, escoger la cajita y darle curso al proceso de enterrarla.

“Es atropellante el proceso en todos los aspectos. Entiendo que a mí me querían mantener con vida y que no me desangrara, pero no me dieron documentos de a qué hora nació, ni las medidas ni el peso, solo que murió. Tuve que preguntar por eso y por unos contactos lo obtuve, pero de lo contario no lo hubiese tenido y eso era un tipo de ‘closure’ porque mi hija como quiera nació, mi hija existió”, relató.

“Cuando me bajan al cuarto, enfermeras me preguntaban, ‘¿y bebé en dónde está?’. Lo mismo pasó con la escolta el día de la salida. Fue bien fuerte. Si hubiese un área designada para las madres que pasan por esto, un área de pérdida perinatal, esas cosas no pasarían. Esa es la problemática con tantas muertes perinatales que ocurren, y todavía los hospitales en Puerto Rico no tienen un protocolo para eso y, si lo tienen, no se lo refuerzan al personal”, subrayó.

Enfatiza que todas las pérdidas son importantes, sin importar el tiempo de gestación. Aún así, agregó que el cuarto trimestre, como le ocurrió a ella, a nivel hormonal fue intenso pues ya estaba botando leche. “Estamos hablando de que mi cuerpo ya estaba preparado para recibir un bebé. No se puede sacar de perspectiva que porque el bebé no esté la persona, sí se está en posparto. Yo perdí el pelo igual que una mujer que tiene un bebé vivo, yo producí leche un montón como si yo tuviera el bebé con vida, la necesidad maternal estaba ahí como si el bebé estuviera aquí conmigo. Es fuerte y eso las personas que están alrededor tal vez no lo tienen en su radar o lo pierden de perspectiva”, amplió.

PUBLICIDAD

Encarar la realidad

La ayuda psicológica perinatal fue clave en el proceso, así como escribir la historia de su hija le ayudó mucho. En medio de su recuperación por la cesárea, Rubí optó por extraerse leche materna, y donar unas seis mil onzas a nombre de su hija.

“Era como dar un poquito de mi nena a la vida, a la salud de otros niños. Era algo para conmemorarla”, dijo a la vez que manifestó que detuvo esa práctica porque llegó a afectarle emocionalmente. “Cuando identifiqué que eso ya no me estaba ayudando, lo detuve y no lo hice más”.

Tan pronto su cuerpo se lo permitió, comenzó a hacer ejercicios, practicar la meditación y estar en contacto con la naturaleza le ayudó sobremanera. También le ha ayudado en su proceso hablar del tema muchas veces, aun cuando hay personas que no se atreven a hablarlo por el estigma, por el qué dirán y hasta por comentarios insensibles. No obstante, ella sí pudo hablarlo y cada vez que lo hacía con su red de apoyo, lloraba todo lo necesario para poder sacárselo de adentro, aunque insiste que es un proceso bien solitario.

“Algo que pueden hacer los hospitales es identificar a las mujeres que están pasando por ese duelo, y darles unas herramientas, números de contacto de psicólogos perinatales, cuando se pasa por un proceso como este, con la recuperación física y emocional, lo menos que quieres es entrar al internet a buscar profesionales que te puedan ayudar. Y sacar citas que te las pueden dar para tres meses”, señaló.

PUBLICIDAD

De igual modo, compartió lo retante y difícil que fue continuar con su rol de madre, con su primogénito, en medio de la pérdida, y cómo en la necesidad del apoyo familiar, optar por el silencio no resulta alentador.

“Con un simple mensaje: ‘No sé qué decirte, pero estoy aquí para ti’, ayuda mucho”, instó a la vez que recalcó que una mujer que pasa una pérdida está posparto y podría recibir las mismas atenciones de ayuda en el hogar, aunque no tenga bebé presente.

Como parte de proceso de duelo, aunque no quería en un inicio, su genetista, la doctora Frances Vélez Bartolomei, le sacó fotos con su bebé de ese momento del alumbramiento. “A pesar de que estaba sin vida ella estaba coloradita, bien linda, bella. Me llevó unos canvas al área de recovery y me puso las huellitas con su nombre, entre un cielo y el mar. Como yo me saqué leche materna, me mandé a hacer una sortija con la leche de ella, de las iniciales del nombre de ella me hice un collar con el nombre de los dos nenes y tengo un tatuaje en su honor”, explicó.

Y es que esas son algunas de las recomendaciones que ofrecen los psicólogos perinatales, para honrar y conmemorar la memoria de aquellos que han partido físicamente.

A un año de la pérdida de Kailani, este suceso le ha revelado a Rubí cuán fuerte y resiliente es, pero al mismo tiempo ha traído consigo una profunda tristeza.

“Es una dualidad porque en ocasiones yo me miro en ese tiempo y digo ‘wow’ todo lo que yo he superado. O sea, soy más fuerte ahora. La confianza en mí misma aumentó porque digo, ‘si yo pude con eso, puedo con todo’. Ahora los problemas que antes para mí eran bien significantes, ahora son bien insignificantes al haber vivido esa situación tan y tan fuerte. En ocasiones me miro y me da pena conmigo misma, me da tristeza. A veces me cuestiono por qué habrá pasado eso, aunque ya esa contestación cada vez la tengo más y más clara, pero igual sigue doliendo. Obviamente, la recuerdo con mucho cariño”, admitió.

PUBLICIDAD

En su proceso, tres amigas suyas quedaron embarazadas a la vez, ella siendo la cuarta. Todas daban a luz para el mismo tiempo. “Para mí fue bien difícil porque ellas eran parte de mi sistema de apoyo y yo me tuve que alejar de todas para que no me afectara”, aclaró.

Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, explica que se ha ido exponiendo cada vez más y más, aunque reconoce que aún hay ciertas cosas que ha podido identificar que le resultan complicadas todavía, a un año de la partida.

Es su proceso de altas y bajas, Rubí como profesional de la salud, ha compartido parte de su proceso en sus redes sociales, por donde la sigue una amplia comunidad, que se beneficia de sus recomendaciones como nutricionista y dietista certificada. Muchas mujeres se han identificado con ella y les sirve de aliciente.