En ocasiones me pregunto qué sería de mi vida sin las amigas. Sin esos seres amorosos, algunas, o detestables, otras. Porque aunque me sacan la piedra –las menos-, siempre están ahí para darme la mano, escuchar mis desilusiones o reír con mis ocurrencias. Por supuesto que también está la familia. A esos seres una los hereda, no les queda de otra, y la realidad es que fuera de mi prima Lola, mi madre y una que otra tía, no hay mucha comunicación con los demás.