¿Recuerdas la película Drácula? ¡Uy, qué miedo me daba de pequeña aquel conde pálido y chupasangre que seducía con su mirada antes de clavar los colmillos en el cuello de sus víctimas hasta dejarlas sin vida. Si bien aquello era sólo fantasía del cine, te diré algo que he descubierto al cabo de los años: los vampiros sí existen… pero no vuelan, son de carne y hueso, y les encanta dejarte sin energía luego de que te han chupado las emociones.