Como hermanas gemelas, desde muy pequeñas las puertorriqueñas Joanne López Ponzio y Caroll López Beltrán comparten un sinnúmero de vivencias, cualidades, gustos y hasta pasatiempos como, por ejemplo, su amor por la lectura y la escritura. Y aunque pasen los años, su complicidad no sufre cambios, prueba de ellos es la creación del mundo literario de “Nana & Nina” y el lanzamiento de su más reciente libro “Maximiliano, siempre serás lo máximo”.

El libro bilingüe aborda con sensibilidad el tema del manejo de emociones cuando un ser querido se va o no se encuentra ya físicamente en el plano terrenal.

Según indicó en entrevista con El Nuevo Día una de sus creadoras, Joanne López, la inspiración para el tercer libro de las hermanas nació de una experiencia que como familia atravesaron tras una pérdida gestacional.

“A mí se me ocurrió escribir una historia para que mi hermana la leyera cuando estuviera lista. Cuando la leyó, me dijo que le gustaría escribir una historia para niños”, explicó la escritora quien aseguró que el libro fue parte del proceso de sanación.

“El libro trata un tema que a menudo evitamos discutir con los más pequeños, pero es necesario enseñarles que a veces necesitamos sentir tristeza y confusión para poder sanar y recordar con amor”, agregó la yabucoeña.

Aunque abarca el tema de la pérdida, la obra literaria bilingüe está escrita con un lenguaje empático y acompañado de imágenes vibrantes y divertidas, con el objetivo principal de ayudar a los niños a reconocer y validar sus emociones, fortaleciendo su inteligencia emocional desde temprana edad. Asimismo, al finalizar, incluye un glosario en apoyo para la comprensión de los conceptos.

“Lo escribimos con el propósito para que pudieran identificar esas emociones en momentos de pérdidas, y sean empáticos al dolor de quienes están a su alrededor”, comentó Joanne sobre el libro lanzado en colaboración con la Concejalía de Cultura Ayuntamiento Majadahonda en Madrid, España.

“Maximiliano, siempre serás lo máximo - Maximiliano, you will always be the greatest” es el tercer libro bilingüe del mundo de “Nana & Nina”, el seudónimo de las hermanas, y quienes, tras convertirse en madres, identificaron la falta de variedad en textos en español e inglés para que los niños aprendieran ambos idiomas.

Su primer libro, “Haciendo Olas - Making Waves” publicado con Babidi-Bú Libros, ganó el premio al Mejor libro ilustrado traducido del español al inglés en los “International Latino Book Awards” y recibió una mención honorífica en la categoría de libro ilustrado bilingüe más inspirador.

El segundo libro, “Mi familia es de Puerto Rico - My family is from Puerto Rico” publicado con Editorial Raíces ganó la medalla de plata para la mejor traducción del español al inglés, además de recibir una mención honorífica al Mejor Libro de Temática Cultural en los “International Latino Book Awards”.

Ahora, las hermanas continuarán emprendiendo este viaje literario agarradas de la mano pues “siempre conectamos con nuestras ideas y es algo que nos seguirá uniendo por mucho tiempo”.

Los libros pueden ser adquiridos a través de la página web www.mundonananina.com