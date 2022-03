El deseo de ayudar y procurar el bien de las personas, sobre todo, de aquellas con menos recursos o más vulnerables, forma parte de la vida de la licenciada Janet Díaz Salicrup desde su niñez. Una misión que, según dice, sus padres le inculcaron desde muy temprano y que le da mucha satisfacción y balance a su vida.

“Vengo de un hogar de servidores públicos en donde siempre estuvo presente la filantropía”, afirma la reconocida abogada, nombrada en enero presidenta de la Junta de Directores de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico.

Una labor que compagina con la de directora de Recursos Humanos de las empresas Me Salvé, donde ha trabajado por los últimos 28 años, además de apoyar otras causas sociales que benefician a los más desprotegidos.

“Servir me da mucha satisfacción. Por ejemplo, también trabajo con la St. Clair Foundation que ayuda a niños y jóvenes maltratados a través de musicoterapia y no te puedo describir la satisfacción que siento cada vez que se logra algo, aunque no sea muy extraordinario. Cada granito de arena me hace sentir muy feliz”, agrega la abogada laboral, quien hace nueve años es voluntaria en la Cruz Roja.

De hecho, resalta que ahora, como presidenta de la Junta de Directores, como mujer y profesional, tiene en mente varias ideas para lograr que los puertorriqueños conozcan a fondo la labor diaria que realiza esta organización en la isla. “Más allá de ver a la Cruz Roja como una organización que ayuda cuando hay huracanes, inundaciones o temblores, quiero que también vean el trabajo que se hace en Puerto Rico día a día”.

La ejecutiva pone el ejemplo de la ayuda que presta la organización cuando hay fuegos en los hogares de personas de escasos recursos. Por ejemplo, explica que la organización atiende en promedio sobre 20 fuegos mensuales en situaciones donde las familias pierden, parcial o completamente, sus bienes.

“Detrás de los bomberos llegamos nosotros y eso es un dato que yo quisiera que se conociera. Es un siniestro que, generalmente, ataca a los más vulnerables de la sociedad”, se lamenta. Pero, de la misma forma, señala que en momentos de desastres “no hay ricos ni pobres, hay personas que sencillamente se quedaron sin sus recuerdos”, como pasa en estos casos.

Es cuando la Cruz Roja entra en acción, no solo para dar ayuda económica, también para ofrecer apoyo emocional a las personas que lo pierden todo. “Por eso, una de mis metas es que se conozca todo ese trabajo que hacemos”, agrega.

Precisamente, Díaz Salicrup explica que la organización también hace un trabajo preventivo muy importante al hacer instalaciones de detectores de humo en estas comunidades alrededor de todo Puerto Rico.

“Es un trabajo muy bonito que me llena de satisfacción. Es ir a la calle para ayudar a estas familias y que hagan un plan de escape para salvar vidas (en caso de incendio). Es una función que debemos desarrollar mucho más, porque con prevención no hay incendios”, explica la abogada, quien también quiere dar a conocer y resaltar la labor que hace Tiffany Circle, un programa de la Cruz Roja que agrupa a mujeres empresarias y voluntarias de la comunidad comprometidas a servir a la organización a través de la filantropía.

Se trata de una sociedad en la que las donantes realizan un compromiso de donar $10,000 a la organización por un término de tres años. Según explica Díaz Salicrup, el nombre de la sociedad fue tomado de las ventanas Tiffany en el Tiffany Circle Hall, en la sede nacional de la Cruz Roja en Washington D. C. En la isla, la organización ha adoptado la campaña contra incendios en el hogar como su enfoque nacional.

“Actualmente, en Puerto Rico somos seis mujeres que, entre todas, hemos recolectado $95,000 y nuestra misión es que ese dinero se quede en Puerto Rico destinado a trabajar con las personas que lo pierden todo debido a los incendios. Y mi meta, como presidenta, es seguir empoderando a mujeres empresarias, mujeres líderes, para que se unan a esta labor y poder seguir haciendo más obras”, afirma Díaz Salicrup, quien está convencida de que Puerto Rico necesita al tercer sector porque “aporta de una manera incalculable a la sociedad”.

Mujeres empoderadas

Otro aspecto que le interesa mucho a Díaz Salicrup es el empoderamiento de la mujer en la sociedad y que también se puedan insertar en las causas sociales de la Cruz Roja.

“Yo pienso que muchas mujeres nos concentramos en nuestros roles como madres y en el área profesional, porque pensamos que no hay tiempo para hacer obras de caridad. Pero siempre se puede sacar tiempo para dar”, afirma la abogada, tras resaltar que mientras más se da, más se recibe.

Por eso exhorta a las mujeres a involucrarse y sacar tiempo para el voluntariado. De la misma forma, cree que las empresas deben darles esas oportunidades a las mujeres. “La empresa en la que trabajo (Me Salvé) ha sido líder en cuanto a esa responsabilidad social y en darme también ese espacio para yo poder sentirme completa en ese aspecto”.

No obstante, se da cuenta que a la mujer puertorriqueña le queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el área profesional. Más que nada, debido a las pocas oportunidades que dan las empresas, generalmente lideradas por hombres.

Por eso resalta la importancia de que las mujeres se decidan a poner “un pie adelante, alcen la mano para decir aquí estamos y se nos tome en consideración, más allá del doble rol tradicional que nos han asignado”.

Se refiere a la mujer trabajadora que, además, es madre y su vida gira en torno a esos dos roles. “Hay tiempo para todo, hay tiempo de calidad para la familia, tiempo de calidad para el trabajo y tiempo para hacer filantropía, para ayudar a los demás”.

En ese sentido, Díaz Salicrup cree que es necesario hacer un llamado a los líderes empresariales para concienciarlos del trabajo que hacen las mujeres y todo lo que aportan a la sociedad.

Y aunque cree que ya muchas compañías han comenzado a reconocerlo, dice que todavía es necesaria más visibilidad para la mujer. Pero también destaca la importancia de que las mujeres seamos más proactivas “en levantar la mano” para participar en posiciones de liderazgo y organizaciones que se dedican a “aliviar el sufrimiento humano”.

“La exhortación es que se atrevan, que hay muchas organizaciones y oportunidades para que pueden ayudar. Yo creo que cualquier granito de arena en cualquier posición es bueno. Y una vez comenzamos a alzar la mano, a atrevernos, siempre vamos a querer ir por más, porque la satisfacción es cada vez mayor”, afirma la licenciada Díaz Salicrup.

Planes a corto y largo plazo

Como presidenta de la Junta de Directores de la Cruz Roja, Capítulo de Puerto Rico, Janet Díaz Salicrup tiene varios objetivos. Entre ellos:

- Que los puertorriqueños conozcan mejor los servicios que se ofrecen en la isla y que se acer-quen más a esta organización que el año que viene cumple 135 años de estar en Puerto Rico. “Mi meta es que las personas se identifiquen con el trabajo diario que hacemos, no solo con lo que se hace cuando viene un huracán”.

- Seguir instalando detectores de incendios en las comunidades más vulnerables para ayudar a salvando vidas.

- Atraer a más mujeres profesionales al Tiffanny Circle y que se sepa que el dinero que recoge esta sociedad se queda en Puerto Rico.

- Para conocer más sobre la labor de la Cruz Roja, Capítulo de Puerto Rico o para ser voluntario, puedes llamar al (787) 758-8150. También puede visitar la página: https://www.redcross.org/local/puerto-rico/conocenos/contactos.html