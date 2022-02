Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Cuando una relación llega a su fin parece difícil visualizar una luz al final del túnel de tristeza en el que se entra, sobre todo, cuando la decisión de cortar no fue de uno. ¿Por qué me dejó de querer?, ¿qué hice mal?, ¿me habrá mentido cuando dijo que me quería? pueden ser preguntas que surgen en el momento, si el término de la relación nos pilla con la autoestima volando bajo.