¿Alguna vez te han herido u ofendido de tal forma que has contemplado la venganza? ¡Por supuesto que sí! No importa cuán bueno o leal seas, en algún momento de tu vida has pensado o tratado de vengarte. Por naturaleza, el ser humano desea herir a su atacante con el propósito de aliviar el dolor causado y recuperar su ego herido y “pisoteado”.