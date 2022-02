Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Para muchas mujeres, bailar en tacos altos resulta muy incómodo. De hecho, es común que en matrimonios y fiestas de graduación, ellas se desprendan de su calzado favorito cuando los momentos de más formalidad han pasado y todo se vuelca a la celebración.



Sin embargo, la coreógrafa e instructora de fitness Kamilah Barrett se ha empeñado en cambiar esa realidad con una nueva disciplina denominada Heel Hop. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de clases en que las participantes aprenden una coreografía y la bailan intensamente utilizando sus tacos altos.



Según describió "The Wall Street Journal" en un artículo que dedicó a esta nueva moda, las sesiones de Heel Hop generalmente tienen una duración de una hora y comienzan en un mat de yoga, sobre el cual se realizan algunas series de abdominales para fortalecer esa área generalmente débil en las mujeres.



Posteriormente, las alumnas se ponen de pie y se ubican en línea detrás de la instructora, frente a espejos. Empieza entonces a sonar una selección de canciones de hip-hop "positivas y sexy", que hacen que las mujeres se pongan en movimiento.



Las sesiones de Heel Hop parten siendo simples, pero poco a poco se vuelven más intensas, obligando a quienes participan en ellas a mover sus caderas, sacudir sus hombros y transpirar, todo esto sobre sus zapatos de taco alto.



Para terminar, tras tomarse un momento para relajar el cuerpo, las alumnas son animadas por la instructora a caminar una a una en diagonal de una esquina a otra de la sala, con actitud y como si se desplazaran sobre una pasarela. "¡Consíguelo!" y "¡Feroz!" son algunos de los gritos con que las alienta.



Más confianza



En su página oficial, Kamilah Barrett explica cuál es la motivación que existe detrás de esta disciplina. "Comienza en la mente y en el corazón, conectándose con las necesidades de las mujeres. Necesitamos saber que somos hermosas antes de ponernos maquillaje, antes de usar nuestro mejor vestido y tacos altos. Podemos empoderarnos e inspirarnos unas a otras para sentirnos bellas por dentro. Ahí es donde viene el gran cambio. El estímulo, la orientación y el apoyo son la columna vertebral del movimiento Heel Hop".



Según se afirma en el sitio, la actividad es de bajo impacto y ayuda a trabajar todo el cuerpo. Asimismo, está diseñada para bajar de peso y esculpir, pero también con ella se logra que las mujeres ganen confianza sobre sus tacos altos. "Es divertido, fácil y empodera", se asegura.



Además de baile, durante las clases se enseñan técnicas para que rodillas, tobillos y articulaciones no sufran daños mientras la mujer está sobre sus tacos.



"Quiero que el Heel Hop sea parte del programa diario de las mujeres para fortalecer aquellos músculos que no se ejercitan en el gimnasio", sostiene la creadora de la disciplina.



Otros beneficios que se destacan son conseguir una cintura más pequeña, piernas tonificadas, grandiosos movimientos y volver a tener una vida emocionante.



Para asistir a las clases sólo se necesita llevar zapatos con un taco de entre seis y siete centímetros de altura, y una toalla. Opcionalmente se puede llevar un cambio de calzado y un mat de yoga.



Por ahora, existen estudios de Heel Hop en Los Angeles, Nueva York, Washington, Tokio y, recientemente, en Moscú. Sin embargo, el objetivo de Kamilah Barrett es introducir la disciplina a otros mercados internacionales, mediante la capacitación de instructores en todo el mundo.