Lo que nunca debes decirle a alguien que sufre la pérdida de un bebé

Por tanto, la psicóloga perinatal, la doctora Fermina Liza Román , destaca: “Es bien importante validar su pérdida y tratar a cada mamá que tiene una pérdida gestacional como que está perdiendo a su hijo, no medirlo por semanas ni pretender que, porque tenía poquitas semanas de gestación, no pasó nada aquí. Sigue siendo su bebé”.

Esta emprendedora perdió a su hija a las 36 semanas de gestación, por lo que quiso compartir con sus seguidores qué no decirle a alguien que ha vivido una experiencia como esta y recordar que “una vida no reemplaza otra”.

Se unen para visibilizar el duelo gestacional

“Las pérdidas gestacionales suelen ser invalidadas por la sociedad, provocando que quienes pasemos por esta experiencia experimentemos sentimientos de soledad, que nadie comprende este dolor o que es un dolor y pérdida del cual no debamos de hablar. ⁣⁣Recuerdo que luego de la primera pérdida en el 2020, la idea de que alguien más se sintiera como yo me sentí, a causa de la invalidación y de atención a este tema, me resultaba demasiado frustrante e inaceptable”, destacó en su mensaje.

“Aun dentro de lo dolorosa que fue esa experiencia, la misma ha sido un impulso para buscar la manera de contribuir a que cambien las cosas. Luego, en el 2021 nos tocó enfrentar nuevamente el dolor de la pérdida de un bebé sumamente anhelado y deseado, lo cual me hizo reforzar mi compromiso con lo que he llegado a considerar un propósito de vida.⁣⁣ Por eso hoy, 15 de octubre, me uno a quienes buscan visibilizar el duelo gestacional y validar la experiencia por la que pasamos muchas personas. ⁣⁣A quienes les ha tocado vivir este dolor, mis deseos de fortaleza y serenidad. Les recuerdo que no están solos(as), que sus emociones y experiencias son válidas y que no hay una pérdida menos dolorosa que otra, ya que cada experiencia es individual. ⁣⁣Un abrazo solidario”, concluyó la doctora Barros.