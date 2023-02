Ya sea que la mascota es un perro, gato, conejo u otra especie, es importante cuidarles sus dientes. Los cuidados y controles dentales son tan importantes para los animales como lo son para los humanos para la prevención de los problemas bucales que puedan tener en el futuro, señala el Colegio de Médicos Veterinarios (CMV).

De hecho, con la edad y a causa de no lavarse los dientes, los perros y gatos acumulan sarro y suciedad, la dentadura luce amarillenta, desarrollan hinchazón en las encías, mal aliento y la proliferación de bacterias. El mal olor de su aliento, además de ser desagradable, al lamer pueden transmitir bacterias. Además, esas mismas bacterias pueden ocasionarle pérdida de dientes, problemas cardiacos, renales o intestinales.

Por eso, para mantener la dentadura de tu mascota sana, el CMV te aconseja qué hacer para lograrlo:

Visita al médico veterinario

La visita periódica al médico veterinario debe incluir un examen de la boca una vez al año. El mal aliento, las encías hinchadas, el sarro de color marrón amarillento a lo largo de las encías y el sangrado son señales de advertencia en la salud de la boca del animal.

Crea el hábito de cepillarle los dientes

Acostumbra a tu mascota a la limpieza dental en casa, incluso desde que es un cachorro. Debes cepillar suavemente la dentadura de tu mascota con un cepillo de dientes para animales y una pasta dental formulada para mascotas. La pasta de dientes para humanos tiene demasiado fluoruro lo que puede ser tóxico para los animales, así que pregunta a tu médico veterinario para una mejor referencia del producto que debes utilizar.

Dale alimentos que ayuden en la limpieza de sus dientes

La boca de un animal, como la nuestra, tiene su propio sistema de autolimpieza. Los alimentos secos y crujientes pueden ser útiles para mantener sus dientes limpios debido a que las partículas secas del alimento raspan contra sus dientes actuando como un cepillo de dientes y eliminando la placa. Los alimentos para la salud bucal de las mascotas deben tener en su empaque un sello con las siglas VOHC, Veterinary Oral Health Care.

Dale objetos o juguetes que ayudan en la prevención

Regálale a tu mascota juguetes duros que puedan masticar que les ayude a prevenir la placa dental. Dentro de este grupo figuran los huesos masticables y digeribles, así como juguetes fabricados con materiales como el nylon o algunos de plásticos que presentan protuberancias.

Cómo realizar el cepillado de los dientes

Al momento de cepillar, debemos ser cuidadosos con aquellas mascotas que pueden ser agresivas o con tendencia a morder. Deje que el animal lama un poco de pasta del cepillo para que se acostumbre a su sabor. Con suavidad, sujeta el hocico o la boca para que deje de lamer. Empieza a cepillar suavemente sólo los colmillos, con movimientos verticales y con el cepillo de dientes en ángulo hacia la línea de la encía. Lleva el cepillo desde la encía hasta el extremo del diente. Luego siga con los dientes posteriores y termine con los incisivos. La limpieza de los dientes debe practicarse diariamente.

Para más información, puedes llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR.