Mitos y realidades sobre la esterilización y castración de los gatos

La razón principal para realizar la esterilización o castración de los gatos es evitar los embarazos no deseados y el abandono de gatitos , sin embargo, existen otros beneficios como prevenir algunas enfermedades, la costumbre de marcar territorio y comportamientos propios del celo como los maullidos o llamadas en las hembras, entre otros.

Los gatos que viven dentro de la casa no necesitan ser esterilizados

Algunos guardianes de gatos consideran innecesario esterilizar a sus felinos debido a que no les permiten salir de casa, sin embargo, la esterilización ayuda a prevenir el riesgo de fuga impulsado por hormonas y eso los protege de posibles peleas con otros gatos, como también de los síntomas del celo y marcar los muebles o paredes.

Los gatos esterilizados no conservan su habilidad de cazador

Existe la creencia que los gatos cazan mejor cuando no son esterilizados, pero esto no es cierto debido a que el instinto cazador de los gatos está en sus genes y no depende de las hormonas.