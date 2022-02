Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los sucesos de estos primeros días del año nos recuerdan que no hay nada mágico en las celebraciones que los resultados de nuestras vidas son producto de nuestras acciones. Que las buenas y menos las consecuencias negativas, no vienen ni del Polo Norte, ni de Oriente, ni se van con el año nuevo. Muchas personas coincidimos en que lo importante no es el regalo material, sino la intención o lo que se representa, pero si actuamos de forma contraria confundimos a nuestros hijos e hijas.