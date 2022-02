Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Desde pequeña, dejaba estos días para cocinar tranquila en casa. A través de los años, he ido cambiando la variedad de recetas y esta vez, he decidido preparar panes sencillos para regalarlos a la familia y amigos. Siempre he pensado que cocinar es como rezar. La perfección de los ingredientes cuando llegan a mis manos, sólo deja al descubierto lo afortunados que somos con el regalo de Dios en los productos. Por eso, obsequiar lo que cocino es la mejor forma de dar gracias. ¡A cocinar!