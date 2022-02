Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Oye , ¿y cuándo le darás un hermanito?, ¿no vas a dejarlo solito, verdad? Si eres padre o madre de un solo hijo seguramente escuchas con frecuencia estas preguntas. No importa por qué decidiste que fuera así. No importa si así lo dictó el destino porque te separaste, el presupuesto está limitado, careces de apoyo familiar o simplemente no lo deseas. Lo cierto es que algo nos pasa con el adjetivo “único” en el contexto familiar.