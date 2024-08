¿Sufre tu perro de ansiedad por separación? Conoce las señales

“Los perros son animales altamente sociables, son animales de manada y dependen enteramente de la interacción con sus dueños para sentirse seguros y felices. Cuando se pasa más tiempo en la casa, lo que ocurre es que se refuerzan los vínculos y las rutinas diarias se alteran un poco. A lo mejor, antes de las vacaciones, el perro estaba más tiempo solo y ahora están más tiempo acompañados, y eso a ellos ¡les encanta!”, expresó Viviana Rivera , quien posee varias certificaciones de entrenamiento y obediencia, acreditadas por The American Kennel Club.

En tanto, sí destacó que los comportamientos del perro que sí hay que prestarle atención y que se mencionaron al inicio, como ladrar excesivamente, gemir, destruir objetos, falta de apetito e intentar escaparse, pueden ser signos de que no la está pasando bien y de depresión.

“Es muy importante que observemos sus conductas y no las veamos como algo totalmente normal. Eso es preocupante, no es que no se pueda corregir, sino que son síntomas de que el perro está experimentando una ansiedad por separación un poquito más severa”, manifestó a la vez que especificó que el tiempo en lo que se van acostumbrando al cambio debe ser una semana aproximadamente.