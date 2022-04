Se viven momentos sociales en los que casi todos, en menor o mayor grado, hemos sido testigos o protagonistas de momentos irascibles, de poca tolerancia y en los que la ira o la rabia se imponen ante la menor provocación. Sentimientos complejos y destructivos que, por ejemplo, llevan a una persona, como el actor Will Smith, a pegarle una bofetada al comediante Chris Rock porque sintió que se burlaba de su familia.

Una bochornosa escena que presenciaron millones de televidentes durante la pasada entrega de los Premios Oscar y que muchos consideran una forma muy cuestionable de arreglar asuntos personales que aún persisten en nuestra sociedad. Es, de hecho, una violencia que se vive a diario en las calles con el “corte de pastelillo”, en los gestos obscenos, la contestación enojada y fuera de lugar, la mirada de desprecio, el comentario mordaz, el chiste fuera de lugar y hasta en el acoso cibernético que muchos sufren a diario.

“Existen muchas causas para la violencia y una de ellas es el manejo del coraje que, aunque en algunas personas puede ser biológico, sí se puede controlar”, afirma el doctor Ángel Martínez, psiquiatra y presidente de CentralisMed, además de catedrático auxiliar del Recinto de Ciencias Médicas.

El especialista pone el ejemplo de una familia en la que los niños están acostumbrados a ver que se grita mucho, se pelea y hay violencia, un comportamiento que posiblemente van a repetir en la adultez. “Cuando tengan un problema o una dificultad que les cause coraje, van a tener esos mismos patrones de violencia como una solución porque entienden que es correcto actuar de esa manera”, agrega el también presidente electo de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes.

Precisamente, en su libro autobiográfico titulado “Will”, el actor Will Smith confiesa que vivió una niñez rodeado de mucha violencia porque su padre fue un maltratador. Al punto que su madre abandonó el hogar cuando él tenía 13 años. De la misma forma, revela que en dos ocasiones tuvo ideas suicidas, además de pensar en acabar con la vida de su padre.

Violencia que se multiplica

Pero más allá de que sea una conducta aprendida en el hogar, dice el doctor Martínez, se debe tener en cuenta que la violencia engendra violencia, por lo que no se puede ver como algo positivo “excepto el de la satisfacción inmediata”.

En ese sentido, explica el psiquiatra, cada vez que se actúa como resultado de emociones limitantes (violentas) nos vamos a tener que enfrentar con unas consecuencias. Entre ellas, la pérdida de empleo, de un matrimonio o de amistades y hasta el respeto de los pares.

Por eso es tan importante, agrega el psiquiatra, fomentar que las personas aprendan a no reaccionar a emociones de coraje o de rabia que puedan surgir al momento y buscar otras alternativas para manejar esos sentimientos. “Si no lo arreglamos a nivel individual nos termina afectando a nivel social y familiar”.

De hecho, el especialista resalta que cuando uno tiene coraje hay partes de nuestro cerebro donde actúa nuestra ansiedad y temores, lo que nos puede llevar a exagerar los pensamientos, que es cuando aparece lo que se conoce como “distorsiones cognitivas”.

Se refiere a exageraciones que cambian la realidad y que, por eso, se deben poner en práctica técnicas de relajación para calmarnos y ayudarnos a visualizarnos en otro lugar o visualizar alguna solución al problema que no se tenga que hacer en ese momento de coraje. Lo otro es trabajar con nuestros pensamientos para aplicar eso que se ha decidido después de calmarnos.

En el caso del comportamiento de Will Smith, el médico cree que pudo estar reviviendo un trauma del pasado, aunque no se conoce la profundidad de lo que representó ese evento en su vida. “La memoria funciona de esa manera y cuando nos recuerda algo del pasado no solo se trae la imagen de lo que sucedió, también trae las emociones de coraje de esas situaciones”.

Una de esas distorsiones cognitivas comunes, menciona el doctor Martínez, es que la persona piensa que el mundo está en su contra y que “todos se quieren burlar de mí y todos me quieren hacer daño”. Pero si la persona se toma su tiempo en evaluar cuán cierto es eso, es probable que se dé cuenta que no está en lo cierto y que su mente le está causando un pensamiento automático, como se conoce en psicología cognitiva conductual.

Otro pensamiento distorsionado es “todo o nada”. Se refiere a que “actúo ahora y me doy a respetar o nunca me van a respetar”. Según el psiquiatra, hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos que incluyen “siempre y nunca, todo o nada”.

“Uno puede escoger ejercer ese control sobre los pensamientos. Otra cosa que podemos hacer es buscar distraernos porque sabemos que las emociones son pasajeras y que un coraje que tenga en un momento, puede bajar si uno se enfoca en otras soluciones”, recomienda el doctor Martínez, quien cree que todos los seres humanos debemos saber técnicas de relajación porque todos pasamos por las emociones básicas de coraje, tristeza y ansiedad.

“Son emociones muy fuertes y es importante tener un balance emocional para seguir con nuestra lucha diaria. Cuando estas emociones llegan a un punto en que interfieren con nuestro día a día, nos afecta en el área laboral o nuestras relaciones personales, duran demasiado o son muy intensas, debemos buscar ayuda profesional para trabajar con aspectos de la salud mental”, aconseja el psiquiatra.

Cabe destacar que la ira es una reacción emocional básica que sirve para la adaptación y la supervivencia, además de protegernos de aquello que nos hace daño. “Es una emoción normal e incluso sana, pero es importante afrontarla de forma positiva. La ira descontrolada puede afectar tanto tu salud como tus relaciones”, advierte el doctor Martínez.

Diez pasos para el control de la ira

¿Te enfureces cuando alguien te impide el paso mientras conduces? ¿Se te dispara la presión arterial cuando tu hijo se niega a colaborar? Son algunas de las preguntas que hace el psiquiatra Ángel Martínez, quien ofrece las siguientes recomendaciones para que comiences a controlar esas emociones dañinas:

1. Piensa antes de hablar: En un momento de enojo, es fácil decir algo de lo que luego te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos antes de decir algo, y permite que las otras personas involucradas en la situación hagan lo mismo.

2. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira. Tan pronto como puedas pensar con claridad, expresa tu frustración de una manera asertiva pero no confrontativa. Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir a los demás ni tratar de controlarlos.

3. Haz un poco de ejercicio: La actividad física puede reducir el estrés que te puede provocar enojo. Si sientes que aumenta, sal a correr o caminar enérgicamente, o dedica un tiempo a hacer actividades físicas que disfrutes.

4. Tómate un tiempo para reflexionar: Los tiempos para reflexionar no son solo para niños. Date pequeños descansos en los momentos del día que tienden a ser estresantes. Algunos momentos de tranquilidad pueden ayudar a que te sientas mejor preparado para manejar lo que sucederá después sin irritarte o enojarte.

5. Identifica posibles soluciones: En lugar de concentrarte en lo que te enojó, esfuérzate por resolver el problema en cuestión. ¿Te vuelve loco que la habitación de tu hijo esté desordenada? Cierra la puerta. ¿Tu pareja llega tarde a cenar todas las noches? Programa comidas más tarde en la noche o acuerda comer solo algunas veces a la semana. Recuerda que la ira no soluciona nada y solo podría empeorar todo.

6. Recurre a las declaraciones en primera persona. Para evitar criticar o echar culpas, lo que solo podría aumentar la tensión, usa declaraciones en primera persona para describir el problema. Sé respetuoso y específico. Por ejemplo, di: “Me molesta que te hayas ido de la mesa sin ofrecerte a ayudar con los platos” en lugar de “nunca haces las tareas del hogar”.

7. No guardes rencor: El perdón es una herramienta poderosa. Si permites que la ira y otros sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizás notes que tu propia amargura o sentido de injusticia te abruman. Pero si puedes perdonar a alguien que te enfureció, ambos podrían aprender de la situación y fortalecer tu relación.

8. Usa el humor para aliviar la tensión: Tomarse las cosas con calma puede ayudar a aliviar la tensión. Utiliza el humor como ayuda para afrontar lo que te enoja y, posiblemente, las expectativas poco realistas que tengas sobre cómo deberían ser las cosas. Sin embargo, evita el sarcasmo, dado que puede herir los sentimientos y empeorar las cosas.

9. Practica técnicas de relajación: Cuando te sientas exasperado, pon en práctica técnicas de relajación. Practicar ejercicios de respiración profunda, imagina una escena relajante o repite una palabra o una frase que te tranquilice, como “tómalo con calma”. También puedes escuchar música, escribir un diario o practicar algunas posturas de yoga: lo que sea necesario para relajarte.

10. Entérate de cuándo buscar ayuda: A veces, aprender a controlar la ira es un reto para todos. Si tu ira parece estar fuera de control, te fuerza a hacer cosas que lamentas o lastimas a quienes están a tu alrededor, busca ayuda profesional.