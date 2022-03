Motivados por el gran reto económico que implica ser cuidador de un paciente con la enfermedad de Alzheimer, un grupo de amigos corredores en Puerto Rico se organizó para recaudar fondos bajo el nombre de “Unstoppable”, a beneficio de la fundación De Frente al Alzheimer, apadrinada por el cantante Víctor Manuelle.

Unánimemente decidieron ser los primeros en Puerto Rico en realizar el reto mundialmente conocido como el “4x4x48 Challenge” y lo harán del 1 al 3 de abril de este año con el apoyo del Box de Cross Fit, conocido como La Cueva.

Este reto, creado por el corredor estadounidense David Goggins, consiste en correr 4 millas cada 4 horas por 48 horas corridas. El grupo entendió que existe una relación similar entre este dificultoso ultra maratón y la carga de los cuidadores y familiares de personas con Alzheimer.

Los grupos ya están organizados y la primera carrera saldrá el viernes, 1 de abril de 2022 a las 6:00 p.m. y la última corrida será el domingo, 3 de abril de 2022 a las 2:00 p.m. en el Parque Central de San Juan, en donde las personas que deseen apoyar esta causa se podrán dar cita para la clausura a las 3:30 p.m.

PUBLICIDAD

Para recaudar los fondos, el grupo abrió una cuenta exclusiva de ATH Móvil para que las personas interesadas en apoyarlos envíen su donativo a través del número: 939-280-4063. Además, están vendiendo una camiseta conmemorativa por $30 con el propósito de seguir aportando a los recaudos que desean entregarle a la organización De Frente al Alzheimer. Todo lo recaudado será entregado en su totalidad a la organización.

Para más detalles sobre este evento se pueden comunicar a través del correo electrónico: unstoppablepr22@gmail.com o acceder a Instagram y Facebook como Challenge 4x4x48 PR.

El grupo Unstoppable abrazaron este reto por la relación similar entre este dificultoso ultra maratón y la carga de los cuidadores y familiares de personas con alzhéimer. (Suministrada)

Hazaña para crear conciencia

Por otro lado, la fundación De Frente al Alzheimer informó sobre la hazaña que estará realizando Víctor Portugués, quien ha sido voluntario y colaborador de la fundación desde el año 2015. Este escalará el Campamento Base del Monte Everest del 18 al 31 de marzo de 2022 en honor a las personas con Alzheimer, sus cuidadores y familiares. Serán 130 kilómetros en 14 días, una hazaña para crear conciencia del esfuerzo y retos a los que se enfrentan estas familias y sus cuidadores.

Las personas que deseen apoyar esta gran hazaña pueden hacer su donativo a través de la página de Go Fund Me o ATH Móvil/donaciones/DeFrentealAlzheimer. Todo lo recaudado será donado a la Fundación De Frente al Alzheimer, Inc.

De Frente al Alzheimer, Inc. (DFAZ) fue creada en el año 2015 y ha ayudado a sobre 450 familias mediante el reembolso de gastos relacionados con el cuidado del paciente de Alzheimer tales como: servicio de acompañante, enfermería, servicios médicos, medicamentos, pañales y equipo médico entre otros. Al momento, ha otorgado cerca de $400,000 en ayudas económicas.

PUBLICIDAD

Para continuar aportando y apoyando a la fundación De Frente al Alzheimer, búscalos en Facebook y en Instagram para que te enterres sobre las diferentes actividades e información, así como a la nueva convocatoria para solicitar la ayuda económica para el año 2022. También pueden escribir a ayuda@defrentepr.com.