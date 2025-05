“Más de dos mil millones de personas en el mundo tienen deficiencia de vitaminas y minerales claves ”, asegura en un comunicado la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No podemos vivir sin ellas, esto lo sabemos porque en investigaciones pioneras que se hicieron en roedores notaban que por más que se los alimentara con glucosa y proteína libre, igual morían o tenían problemas de salud. Así descubrieron que tenemos estos seis componentes que son la vitamina A, D, el complejo B, C, E y K que son indispensables para mantenernos ‘a flote’”, informa la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez.

En este sentido, la vitamina C y las vitaminas del complejo B se destacan por sobre otras por: fortalecer el sistema inmunológico, previniendo una serie de trastornos que pueden afectar la calidad de vida y por convertir los alimentos en energía, evitando síntomas indeseados como fatiga, irritabilidad e incluso depresión, entre otros.

10 alimentos altos en vitamina C. La guayaba contiene mucha agua y pocas calorías, es rica en vitamina A, E, D12 y, especialmente, en vitamina C, incluso más que los cítricos. También es rica en hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo.

Vitamina B1, B2, B3, B6, B9 y B12, ¿para qué sirven?

En qué alimentos encontrar las vitaminas del complejo B

Deficiencia de vitamina B12

Vitamina C, ¿para qué sirve?

En adición, la Escuela de Medicina de Harvard enfatiza que los alimentos ricos en vitamina C pueden llegar a reducir el riesgo de algunos cánceres, proteger contra las cataratas, producir colágeno –tejido conectivo que une las heridas y sostiene las paredes de los vasos sanguíneos– y generar neurotransmisores como serotonina y norepinefrina.

MedlinePlus , la plataforma online de salud provista por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, comunica que la deficiencia de vitamina C puede llevar a signos y síntomas como:

Asimismo, destaca que una forma grave de deficiencia de vitamina C se conoce como escorbuto y afecta principalmente a adultos mayores y desnutridos.

Alimentos con vitamina C

Frutas, jugos cítricos (naranja o pomelo), papa, tomate, frutillas, brócoli, morrones, espinacas y coles de Bruselas son algunos de los comestibles que la institución sugiere consumir para sacar provecho de la vitamina C.

“Es importante tener en cuenta las cantidades para no excederse en el consumo; por ejemplo, si uno come más de 200 gramos de fruta al día o cerca de dos kiwis, va a cubrir las necesidades básicas que el cuerpo requiere de vitamina C”, concluye Martínez.