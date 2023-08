Un estudio realizado en Puerto Rico ha arrojado resultados reveladores sobre la relación entre los patrones de alimentación y la obesidad abdominal en adultos en Puerto Rico, se indica un comunicado de prensa. La investigación fue liderada por la Dra. Martha Tameza del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y el Dr. José F. Rodríguez-Orengo de FDI Clinical Research of Puerto Rico,

La investigación, titulada “Higher eating frequency, but not skipping breakfast, is associated with higher odds of abdominal obesity in adults living in Puerto Rico”, fue publicada en la prestigiosa revista Nutritional Research.

Según la información, en el estudio se evaluaron a 310 adultos, de entre 30 y 75 años de edad, residentes en Puerto Rico. Se analizó la frecuencia de las comidas, incluyendo desayunos y bocadillos, y se midieron las circunferencias de la cintura y la cadera para calcular la relación cintura-cadera, el indicador de obesidad abdominal, el cual es mucho mejor que la medida de BMI.

Los resultados revelaron que la frecuencia de las comidas se asoció significativamente con una mayor probabilidad de tener obesidad abdominal. Aquellos participantes que comían entre 1.5 y 3 veces al día tenían 2.75 veces más probabilidades de tener una alta circunferencia de cintura, en comparación con aquellos que comían menos de 1.5 veces al día.

Del mismo modo, aquellos que comían 3 o más veces al día tenían 2.88 veces más probabilidades de tener una alta circunferencia de cintura. Sin embargo, el estudio no encontró una asociación significativa entre saltarse el desayuno y la obesidad abdominal.

“Puerto Rico tiene una alta prevalencia de obesidad, lo que convierte estos hallazgos en un paso significativo hacia la comprensión de los factores dietéticos que pueden contribuir a esta problemática. La obesidad abdominal está asociada con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Como sociedad, debemos promover hábitos alimenticios saludables y seguir investigando para encontrar estrategias efectivas de prevención”, indicó en el comunicado el Dr. Rodríguez-Orengo, coautor del estudio.

