El alimento que mejora la memoria y ayuda a generar crecimiento neuronal

Los beneficios del ñame

Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food comentó que el ñame contiene antioxidantes que pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la cardiovascular.

Otro de sus beneficios tiene que ver con sus efectos en el cerebro. Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry resalta la presencia de diosgenina: este compuesto no solo mejora la memoria sino que ayuda al crecimiento de las neuronas.