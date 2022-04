La estrella Jennifer López suele ser admirada no solo por todo el éxito que ha tenido como cantante, actriz y empresaria, sino por cómo luce a sus 52 años.

Radiante, a la moda, con piel luminosa y una silueta que pone a suspirar a la mayoría de los seres de este planeta, puede ser mucha la presión que le pone a aquellas que la ponen como un estándar, ante una figura soñada.

Mucho se ha comentado de cuál es la dieta diaria que practica “la diva del Bronx”. Sin embargo, en una ocasión la entrenadora personal de la artista había revelado a una revista que JLo prioriza siempre el consumo de alimentos integrales, frescos y orgánicos, que evita los ultraprocesados, toma proteína de muy alta calidad y que elige siempre alimentos de elevado valor nutricional.

PUBLICIDAD

La nutricionista y dietista licenciada Rubí Mendoza, RDN, LND, explicó en una de sus publicaciones un breve análisis de la supuesta dieta de JLo, la cual fue diseñada por una nutricionista.

De desayuno, un “smoothie” de frutos rojos con un “scoop” de proteína, yogur griego, miel y un poco de limón. De almuerzo, ensalada de kale con queso, aceite de oliva y limón. De cena, una pechuga de pollo a la parrilla sin piel con coles de bruselas salteadas.

Mendoza señala que no cree que esta sea la dieta que practique la madre de Emme y Max, o al menos que sea lo que consuma todos los días, porque “no hay forma de vivir” así, pues es una bien restrictiva y bien baja en calorías.

“Ella se nota que tiene una muy buena definición muscular, y músculos metabólicamente más activos, lo que significa que el músculo necesita más calorías y proteínas para crecer y mantenerse. Se nota que hace mucha actividad física y encima de eso la energía que gasta en cada show. Créanme que esto no es suficiente. A lo mejor lo practica cuando quiere perder dos o tres libras, que con todo y eso no recomiendo ese tipo de práctica, pero no quiero que piensen que este es el tipo de dieta que necesitan hacer todos los días para mantenerse. Mal contado, ahí hay como 57 gramos de proteína, que está bien, pero no es lo suficiente para mantenerla a ella en esa masa muscular”, explicó la nutricionista dietista licenciada.

De igual modo, exhorta a que no importa si dos personas son iguales en términos de su gasto calórico, ingesta de alimentos, rutina de ejercicio, género, edad y estatura, entre otras cosas, aún así se van a ver diferentes porque su metabolismo, genes, condiciones y la masa ósea, por mencionar algunas, no son iguales.