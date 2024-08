La planta que ayuda a fortalecer las articulaciones y eliminar el dolor de rodilla

El paso de los años les llega a todos, y a cada uno le afecta de manera particular. El organismo se ocupa de hacérnoslo saber, con dolores y problemas que antes no teníamos. El colágeno es una proteína esencial que no se regenera y que el organismo pierde con el paso del tiempo. Este déficit, que se vuelve más evidente con la edad, puede llevar a tener problemas articulares, como las molestias de rodilla o en otras articulaciones, se puede notar también en la piel o en el pelo.