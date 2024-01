Lograr un cuerpo tonificado y en forma es posible: aquí recomendaciones de acuerdo a tu edad

En la niñez y adolescencia

Según la entrenadora, culturalmente siempre se promueve el ejercicio a través de los deportes, pero no como un estilo de vida. Una de las dificultades es que, si un niño o adolescente ya está sobrepeso u obeso, se le hace difícil moverse más rápido. También puede pasar que no tiene las destrezas motoras porque en la niñez temprana no se destacó en la clase de educación física y no se le hizo fácil buscar su lugar en un deporte.