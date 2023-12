Le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 15 años. Una enfermedad que no amilanó a la joven Vanessa Rodríguez y que, más bien, la motivó a educarse sobre la condición y, posteriormente, a estudiar medicina y hacer una especialidad en endocrinología. Decisión que le ha permitido ser agente de cambio para que más pacientes se eduquen y entiendan cómo pueden controlar la enfermedad.

Una labor que hace a través de la telemedicina, desde su hogar en Delray Beach, en Florida. Nacida y criada en Puerto Rico, la doctora Rodríguez estudió en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, para luego estudiar medicina interna y hacer la especialidad en Texas. Ahora, además de atender a pacientes puertorriqueños aquí en la isla, también atiende a boricuas y latinoamericanos que viven en Florida.

“Saqué mi licencia de Puerto Rico porque sé que hay pocos endocrinólogos en la isla y que muchos pacientes tienen que esperar meses por una cita”, comenta la endocrinóloga, a quien le interesa educar sobre la diabetes, tanto a los pacientes como a sus familiares y a la población general.

Y lo primero que se debe comenzar a cambiar, plantea la doctora Rodríguez, es el lenguaje que se utiliza cuando se habla de los pacientes con la enfermedad. “Se habla de los diabéticos o diabéticas para referirse a la persona. Y eso tiene una connotación negativa, además de que se olvida que no somos un diagnóstico. Somos una madre, una esposa, una profesional con diabetes… la diabetes no nos define”.

“Tenemos diabetes y queremos enfatizar que es una condición que se puede tratar. Pero muchas veces, cuando se etiqueta a una persona como diabético, se piensa que no se puede hacer nada al respecto, cuando es todo lo contrario”, argumenta la doctora Rodriguez, mientras reitera la importancia de que las personas reconozcan a tiempo los factores de riesgo y los síntomas que los exponen a desarrollar la enfermedad.

En estos días, en que disfrutamos de las fiestas navideñas y nos preparamos para la llegada de un nuevo año, puede ser un buen momento para hacer una resolución de educarnos más sobre la diabetes y sus efectos. Una buena forma de tomar control de la salud de la familia ante un panorama de salud pública cada vez más preocupante. Solo hay que tomar en cuenta que en Puerto Rico aproximadamente uno de cada seis adultos vive con diabetes y más del 70% está obeso o con sobrepeso, según las estadísticas del Departamento de Salud (DS).

Seis pasos para lograr tus objetivos

La doctora Rodríguez, miembro del American College of Lifestyle Medicine, menciona que esta organización propone seis pilares para manejar y tener un estilo de vida saludable. Eso incluye lo siguiente:

1. Nutrición saludable. Se recomienda consumir alimentos integrales con predominio de vegetales, frutas, nueces y legumbres

2. Actividad física. Significa movimiento, ejercicios simples como caminar, correr o trotar. “No tienes que ir al gimnasio, pero puedes estacionar tu carro más lejos del sitio que visitas para caminar un poco más. Es algo que puedes hacer todos los días. También puedes usar las escaleras en vez del ascensor”, recomienda Ramírez, tras enfatizar que si tienes un trabajo sedentario en el que estás mucho tiempo sentada, debes levantarte cada 15 minutos y estirarte.

3. Sueño reparador. Dormir bien y hacerlo de siete a ocho horas es muy importante para mantener la salud general en óptimas condiciones.

4. Control del estrés. Debes recordar que el estrés crónico aumenta considerablemente los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas. También puede causar problemas como dolores de cabeza tensionales, disfunción sexual y caída del cabello, además de impactar negativamente la salud mental.

5. Evitar el uso de sustancias tóxicas, como el alcohol y otras drogas, así como fumar. “También es importante evitar los químicos en las comidas, los preservativos, colorantes artificiales y edulcorantes”, recomienda Ramírez

6. Relaciones sociales positivas. Las relaciones y conexiones sociales con amistades y familiares pueden aumentar los sentimientos de que la vida tiene sentido y propósito.

Hacer estos cambios en el diario vivir, dice la doctora Rodríguez, va a redundar en una forma de vida más sana. Pero eso no quiere decir que dejes de tomar tus medicamentos. De hecho, la endocrinóloga resalta que hoy día hay muchas opciones de tratamiento que son muy efectivos. “Pero cuando hacemos esos cambios, inmediatamente tú ves que esos números (de azúcar alta en sangre) se normalizan. Y lo único que pasa ahí es que el paciente ha estado más consciente de lo que come y, automáticamente, empieza a hacer sus cambios”.

Atención especializada directa

La doctora Vanessa Rodríguez no acepta planes médicos y dice que utiliza el modelo “Direct Specialty Care”, que es la de “más rápido crecimiento actualmente ya que elimina la burocracia de los planes médicos, permitiendo a los médicos a concentrarse en ayudar a los pacientes a maximizar su atención médica”.

“¿Quién no ha pasado por tener que esperar en una oficina médica repleta de pacientes por horas, para que tu tiempo con el médico sea de 10 minutos como mucho? Eso pasa porque los planes médicos casi obligan a los médicos a trabajar de esa manera. Y las políticas de los planes médicos no tienen los mejores intereses ni del médico ni de los pacientes en mente. ¿Por qué hay que pedirle permiso al plan médico para poder recetar a un paciente un medicamento que puede prevenir un infarto? Los planes médicos cubren la hospitalización después del infarto, pero hay que hacer malabares para que te aprueben algo que puede prevenir un evento mucho más serio… Los planes médicos esperan a que estés enfermo antes de responder en vez de promover la prevención y la salud”, lamenta la endocrinóloga, quien es la fundadora The Endocrinology Wellness Institute, donde ofrece sus servicios y orienta a sus pacientes para que tengan mejor calidad vida.

Precisamente, dice que para evitar eso tiene un modelo por membresía que permite ofrecer visitas ilimitadas en la oficina, por videoconferencia, por teléfono, por mensaje de texto o por correo electrónico “y eso es súper conveniente para los pacientes en Puerto Rico”.

Explica, además, que con la tecnología existente recibe los datos de laboratorios y métricas de monitores de glucosa, etc. “y es como si tuvieras al paciente frente a ti en una oficina”. Esto, además, le permite ofrecer más educación al paciente con un enfoque en el manejo del estilo de vida. “Queremos promover la salud, la importancia de un estilo de vida saludable para poder, poco a poco, depender menos medicamentos y que los pacientes, en Puerto Rico o la Florida, tengan más salud y bienestar”.

Los expertos en nutrición resaltan la importancia en la variedad de la dieta para lograr una salud óptima. (Shutterstock.com)

Toma control

Implica, por ejemplo, que conozcas si tienes factores de riesgo para desarrollar diabetes, te eduques y tomes acción para mantenerte saludable y si ya la tienes, mantenerla bajo control. Con el objetivo de ayudarte a tomar control, la doctora Rodríguez ofrece algunos consejos que te pueden ayudar:

♦ Conoce tu riesgo de diabetes tipo 2. Eso incluye tener historial de la enfermedad en la familia (padre, madre, hermanos o tíos), debido a que la enfermedad tiene un vínculo genético. Por ejemplo, las personas con un padre con diabetes tienen alrededor de 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que el riesgo aumenta al 70% si lo tienen ambos padres. Para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2, se recomienda que pierdas peso, mantener una alimentación balanceada y saludable, hacer ejercicios regularmente y no fumar. También se recomienda que converses con tú endocrinólogo de las pruebas que te tienes que hacer para detectarla a tiempo.

♦ Evita desarrollar resistencia a la insulina. Es una condición que se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, lo que provoca que el páncreas produzca más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células. “Es una condición reversible, pero que es necesario identificarla de forma oportuna”, indica la doctora Rodríguez.

♦ Cómo saber si tienes prediabetes. Significa que los niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente para ser diagnosticada como diabetes. Una prueba de azúcar en sangre es la forma más sencilla de averiguarlo. El ejercicio, la alimentación y un estilo de vida saludable te pueden ayudar a evitar que desarrolles diabetes tipo 2.

♦ Diabetes tipo 1. Es una enfermedad autoinmune que puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. Sucede cuando el páncreas no produce insulina o produce muy poca. La insulina es una hormona que ayuda a que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo, donde se puede usar como fuente de energía. Aunque hasta ahora no hay formas de prevenir la enfermedad, se puede manejar con medicamentos o inyecciones de insulina, además de que se debe llevar un estilo de vida saludable, hacerse chequeos regularmente y educarse para el automanejo de la diabetes.

“Si conoces los riesgos y haces los cambios pertinentes en el estilo de vida puedes controlar la diabetes y no dejas que ella te controle a ti”, afirma la endocrinóloga, tras explicar que la principal diferencia entre la diabetes tipo 1 y la 2 estriba en cómo se desarrollan. “Pero en ambas el azúcar está elevado en sangre y si no se controla de forma adecuada, va a tener efectos adversos en nuestros órganos. De hecho, la diabetes es la causa número uno de ceguera, la causa número uno de amputaciones no traumáticas y la causa número uno de fallo renal y diálisis”, advierte, mientras reitera la importancia de hacer los cambios en el estilo de vida y seguir el tratamiento indicado por un endocrinólogo.

