El Dr. Fernando Cabanillas presenta el tercer libro de su serie “Consejos de cabecera”

“Otro punto importante es que yo no me beneficio económicamente de las columnas ni por el libro. El libro se vende a $25, y lo que se saque de eso, que son como $10 por libro, yo se lo dono al Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo, para ayudar a los pacientes que algunas veces no pueden costar todos sus gastos médicos. Todos los beneficios económicos que salen del libro, pues van destinados a eso, no van a mi bolsillo”, sostuvo Cabanillas.